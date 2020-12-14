В Украине будут делать ударные БПЛА и корветы по технологии Турции – соглашение
14.12.2020, 19:23
Андрей Таран и Исмаил Демир (Фото: пресс-службы Минобороны)
Сегодня, 14 декабря, министр обороны Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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Как отмечается, подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.
По словам Тарана, прежде всего речь идет о проектах, призванных радикальным образом усилить боевые возможности ВМС ВСУ для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе.
- В конце июля 2020-го Украина и Турция обсудили совместную разработку и производство дронов в Украине.
- 7 декабря сообщалось, что Украина ведет переговоры с Турцией о возможности совместного строительства ракетоносителей для запуска в космос полезных нагрузок.
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