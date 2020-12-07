Украина ведет переговоры с Турцией о возможности совместного строительства ракетоносителей для запуска в космос полезных нагрузок. Об этом Радио Свобода рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

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"Мы сейчас ищем серьезных партнеров, в том числе разговариваем с Турецкой Республикой, о возможности коммерциализации ракетной отрасли в плане того, чтобы создать совместно ракетоносители", – сказал он.

Он уточнил, что с учетом географического расположения Украины и Турции "нормальный" космодром они вряд ли построят. Трассы запуска будут пролегать над населенными территориями других стран, в основной не дружественных.

Уруский уточнил, что создание ракетоносителей различного старта (наземного или воздушного), спутниковая связь, навигация, – эти программы должны осуществляться "исключительно за счет коммерческих проектов".

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Уже подана на рассмотрение Кабмина концепция государственной космической программы, отметил министр. Он рассчитывает, что в этом году правительство ее примет и, "если реально смотреть", в начале следующего года будет голосование в Раде.

Уруский напомнил, что сейчас на все, что связано с космосом в Украине, на год выделено всего 90 млн грн. "Я думаю, что если бы Андорра имела космическое агентство, они, наверное, больше выделяли бы средств, чем Украина", – посетовал он.

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Евгений Пилипенко

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