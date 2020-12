Стартовал новый Dragon SpaceX. На борту клетки мозга, сердца и ковид-препарат – видео

6 декабря в 18:17 по киевскому времени стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX — она отправила в первый полет по коммерческой программе снабжения Международной космической станции обновленный грузовой корабль Dragon 2. Запуск состоялся со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.

Первая ступень этой ракеты B1058 летала 30 мая в первом полете Crew Dragon с астронавтами на МКС, затем – 20 июля при запуске спутника ANASIS-II и 6 октября в миссии Starlink-13. Ее мягко посадили и в этот раз – на дрон-баржу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Dragon отделился от второй ступени ракеты примерно через 11 минут после старта. Сутки спустя он автономно состыкуется с МКС.

Эта версия Dragon с номером C208 способна перевозить примерно на 20% больше объема, чем предыдущая, и может оставаться на станции более чем в два раза дольше. Корабль рассчитан на пять полетов туда-обратно.

В январе корабль отстыкуется, войдет в атмосферу Земли и плюхнется на парашютах в Атлантическом океане у восточного побережья Флориды с 2360 кг груза с МКС.

ГРУЗЫ. Корабль везет на орбиту 2972 кг грузов (из них 1882 кг в герметичном отсеке): 364 кг принадлежностей для экипажа, 317 кг оборудования для станции, 120 кг оборудования для выхода в открытый космос, 46 кг компьютерных комплектующих и 24 кг чего-то для российских космонавтов.

Массивный груз на борту – улучшенный шлюз Nanoracks Bishop в космос и оборудование для его установки. Это коммерческая платформа для различных работ за бортом: запуска кубсатов, вывода наружу другой аппаратуры, сброса мусора и прочего.

Аппаратура проекта BioAsteroid (продолжение программы BioRock от ЕSA): будет проверено, как бактерии и грибки, образуя биопленки, извлекают нужные людям металлы и соединения из породы. Это попытка оценить рентабельность будущих программ по разработке полезных руд на астероидах.

На борту есть и материалы для исследований изменений клеток сердечно-сосудистой системы в условиях невесомости. Программа Cardinal Heart с тканевыми "чипами" должна дать новое понимание проблем с сердцем не только в космосе, но и на Земле, определить новые методы лечения и разработать меры скрининга для прогнозирования риска до космического полета.

Упакованы и материалы проекта HemoCue: подсчет в условиях микрогравитации количества лейкоцитов с помощью имеющихся в продаже устройств. Это важная часть анализа крови, которую обычно используют для диагностики заболеваний и мониторинга различных состояний здоровья.

В "Драконе" – и материалы для исследования процессов в клетках и тканях головного мозга. Небольшие живые массы клеток могут существовать месяцами, обеспечивая прекрасную модель для изучения, как клетки и ткани мозга адаптируются к изменениям окружающей среды (включая рудиментарную когнитивную функцию):

Везут также аппаратуру для проекта SUBSA-BRAINS: исследование капиллярного потока, реакций и образования пузырьков при затвердевании припоев в условиях высокотемпературной пайки в микрогравитации. Технология может послужить инструментом для создания среды обитания людей и транспортных средств в будущих космических полетах, а также для ремонта повреждений, нанесенных микрометеороидами или космическим мусором.

Cреди грузов – узлы и запчасти для модернизированного туалета UWMS, новая партия лабораторных крыс и оборудования для исследований, разработанный студентами "одноручный" диспенсер для клейкой ленты, резервуар для азотно-кислородной системы поддержания давления на борту, каталитический реактор водяного процессора для получения кислорода/водорода и другое.

Также на борту – запас препарата ремдесивир, который якобы может помочь в борьбе с коронавирусом. Его проверят в условиях на орбите.

