Без попа и суеверий. У SpaceX сегодня тринадцатый запуск спутников Starlink – трансляция

28 сентября в 17:22 по Киеву SpaceX запланировала выведение в космос 13-й партии спутников для глобального интернет-проекта Starlink. Старт с 15-тонным грузом состоится с площадки SLC-39А базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида. В это время там будет позднее утро.

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Маршевая ступень ракеты B1058 до этого летала два раза: 30 мая она вывела на траекторию к МКС первый экипаж Crew Dragon, а 20 июля – спутник ANASIS-II. Спустя примерно 8,5 минут после старта она должна мягко опуститься на дрон-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане – все еще уникальную для космонавтики процедуру покажут в прямом эфире.

Два морских корабля SpaceX будут ловить обе падающие из космоса створки головного обтекателя в надводные сети. Обтекатель уже дважды использовали в прошлых миссиях Starlink.

260-килограммовые спутники выведут на опорную орбиту с параметрами 220×380 км; после проверки работоспособности их поднимут до высоты 550 км с наклонением 53°. Те, что не пройдут тесты, сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели аппарата вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сам сойдет с орбиты. Все "старлинки" с некоторых пор запускаются с козырьками от солнца, чтобы не бликовали и не мешали астрономам на Земле. Все о них можно почитать здесь.

Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете можно почитать здесь.

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