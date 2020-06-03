SpaceX идет на рекорд с пятым полетом многоразовой ступени ракеты – трансляция

Завтра рано утром, 4 июня в 04:25 по киевскому времени, должен состояться запуск в космос восьмой партии из 60 спутников для глобального интернет-проекта Starlink, который развивает компания Илона Маска. Выведет аппараты ракета Falcon 9 от SpaceX. Запуск примерно с 15,5 тоннами груза запланирован с площадки SLC-39 базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

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ПОЛЕТ. Первая ступень ракеты B1049.5 летала уже в четырех мисcиях: Telstar 18 Vantage (сентябрь-2018), Iridium-8 (январь-2019), первой Starlink (май-2019) и Starlink-2 (январь-2020). Если ступень успешно вернут в пятый раз, это будет рекорд SpaceX. В марте такое достижение не удалось – ступень села в воду.

Посадка запланирована на модернизированную плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане в 629 км от места старта и примерно в 200 км от побережья штата Южная Каролина. Это второстепенная задача миссии; основная — успешно вывести полезную нагрузку на плановую орбиту.

Все картинки ниже кликабельны:

Также вспомогательные службы SpaceX снова пытаются поймать падающие где-то с высоты линии Кармана створки головного обтекателя. Для этого в месте предполагаемого их спуска на парашютах находятся морские корабли Go Ms. Tree и Go Ms. Chief с надводными сетями.



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СПУТНИКИ. 260-килограммовые аппараты выведут на опорную орбиту с параметрами 190×380 км, а после проверки работоспособности поднимут до высоты 550 км с наклонением 53°. Те, что не пройдут тесты, сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сам сойдет с орбиты.

Starlink — проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Планируется вывести — проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Планируется вывести до 42 000 аппаратов . SpaceX оценивает затраты на проект не менее чем в $10 млрд. Первые услуги планируется начать предоставлять уже в 2020-м в Северной Америке. Ученые подняли тревогу – рой Starlink уничтожит наземную астрономию, но Маск пытается их успокоить постоянной модернизацией аппаратов и методов их размещения в космосе.

Первую пачку тест-спутников Starlink запустили 24 мая 2019-го, вторую (уже полнофункциональные) — в ноябре 2019-го, третью — 7 января 2020-го, четвертую — 29 января, пятую — 17 февраля, шестую — 18 марта, седьмую — 22 апреля. Первоначальная орбитальная сетка будет состоять из 1584 аппаратов, промежуточная – 4400 (иллюстрация и анимация ниже – NASASpaceFlight.com):

Разворачивание партий спутников Starlink:

Среди спутников будет один с "козырьком" от Солнца. Систему VisorSat испытают, чтобы белые участки аппарата (цвет убирает проблему перегрева) не освещались светом и не были так сильно заметны с Земли, мешая астрономам в определенное время суток (см. картинку ниже). Эксперимент с выкрашенным в черный цвет спутником (DarkSat) провалился: он стал на 55% менее заметен, но возник перегрев "железа", что привело также к инфракрасному засорению "эфира" телескопов.

Более того, компания внедрит новый способ ориентации солнечной панели во время фазы подъема до 550 км, чтобы она также не бликовала (было так, станет так). Раньше спутник поднимали с панелью "плашмя", теперь будут с "акульим плавником" — так он будет ориентирован и на финальной орбите.

РАКЕТА. Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй — один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.

Подробно о ракете Falcon 9 можно почитать в прошлых материалах.

30 мая 2020-го состоялся первый пилотируемой запуск корабля SpaceX. Первая часть миссии - полет к МКС, успешно завершена.

Впервые в космос людей доставила частная компания, а не государства (СССР, США, РФ и КНР).

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