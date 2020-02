Ударный темп создания интернет-сети в космосе — трансляция SpaceX

Сегодня, 17 февраля в 17:05 по Киеву, состоится запуск частично многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с четвертой партией из 60 мини-спутников для глобального интернета по проекту Starlink. Старт примерно с 15,5 тоннами груза состоится с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Маршевая ступень этой миссии летала уже трижды в прошлом году: 4 мая (Dragon CRS-17), 25 июля (Dragon CRS-18) и 17 декабря (JCSat-18). По четыре полета пока только у двух ступеней из 13-ти в финальной версии Block 5 — B1048 и B1049. Пять раз ступень Falcon 9 еще не использовали.

Эту ступень планируют вернуть на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 621 км от места старта и затем привезти в порт Канаверал. Примерно так (нажмите, чтобы увеличить):

Морские корабли SpaceX - Ms. Tree и Ms. Chief - попробуют поймать в надводные сети обе створки головного обтекателя ракеты. Это будет примерно в 691 км от места старта.

После проверки работоспособности спутников их поднимут на высоту 550 км. Тех, что не пройдут проверку, оставят на высоте 290 км и затем сведут с орбиты, чтобы они сгорели в атмосфере. Первую пачку спутников Starlink запустили в ноябре 2019-го, вторую - 7 января 2020-го, третью - 29 января.

СПРАВКА. Starlink - проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Планируется вывести до 42 000 аппаратов . SpaceX оценивает затраты на проект не менее чем в $10 млрд. Глава компании Илон Маск уже протестировал такой интернет. Они не единственные, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько компаний, включая OneWeb, который недавно вывели первый рой спутников. Астрономы уже подняли тревогу

