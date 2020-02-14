Космос. Впервые с 1978 года США могут отправиться на Венеру

Иллюстрация: пресс-служба NASA

Аэрокосмическое управление США выбрало четыре возможные миссии для изучения некоторых из самых активных и сложных миров Солнечной системы. Они пока не определены как те, которые NASA пустит в практическую разработку, но могут стать такими: окончательный выбор сделают в 2021 году.

DAVINCI+ - зонд проанализирует атмосферу Венеры вплоть до поверхности, чтобы понять, как она образовалась, эволюционировала, и определит, был ли у планеты когда-либо океан. На спускаемом модуле будут камеры, также на орбите останется аппарат: оба будут картировать поверхность. Последняя миссия США на Венеру была в 1978-м.

VERITAS при помощи радара с синтезированной апертурой составит карту поверхности Венеры, чтобы определить геологическую историю планеты и понять, почему она развивалась настолько отлично от Земли. Зонд выяснит, есть ли там все еще тектоническая активность и вулканизм. Также аппарат нанесет на карту инфракрасное излучение от поверхности: это поможет понять геологию Венеры, все еще в основном неизвестную.

Смотрите снимок: Бледно-голубая точка. NASA показало обновленное легендарное фото

IVO (Io Volcano Observer) при близком пролете исследует луну Юпитера Ио, чтобы узнать, как приливные силы формируют планетные тела. Ио нагревается от постоянного влияния мощнейших сил гравитации Юпитера и является самым вулканически активным объектом в Солнечной системе. Мало что известно о специфических характеристиках Ио, таких как существование магматического океана внутри спутника.

TRIDENT при единичном пролете изучит Тритон - уникальную и очень активную ледяную луну Нептуна, чтобы выяснить, могут ли быть обитаемыми миры на задворках Солнечной системы. Voyager 2 показал, что у Тритона относительно недавно происходило активное формирование рельефа: это вторая самая юная поверхность в Солнечной системе. Миссия выяснит, есть ли там подземный океан.