Миссия к полюсам Солнца. Трансляция запуска ракеты Atlas V: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Аппарат SolO впервые в истории сфотографирует полярные районы нашей звезды

Завтра утром, 10 февраля в 06:03 утра по Киеву, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартует ракета-носитель Atlas V с зондом Solar Orbiter на борту.

Аппарат выведут на траекторию полета к Солнцу: он займется исследованиями, которые невозможно провести с Земли — только в непосредственной близости от светила.

Читайте также: Зонд NASA стал самым быстрым искусственным объектом

Как все должно пройти, если запуск будет удачным, можно посмотреть в этом видео. А вот таймлайн. Подробности о миссии LIGA.net сообщала ранее. Об инструментах зонда стартовой массой 1800 кг с общей стоимостью проекта под €1 млрд можно почитать в инфографикеЗдесь — картинка об анатомии Солнца, здесь — с интересными фактами о нем. Посмотреть, какие миссии по изучению нашего светила были раньше.

Atlas V (первый полет в конфигурации 441) — одноразовая двухступенчатая ракета альянса ULA. Это одна из самых надежных ракет: неудачных запусков не было. В этот раз у нее будет целых четыре твердотопливные боковушки и вторая ступень (разгонный блок Centaur) с одним ЖРД. Подробно об "Атлас V" мы писали ранее.

SolO готовятся установить под обтекатель ракеты (фото — NASA):

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Atlas V, nasa, наука, космос, esa, запуск, ракета, солнце, солнечная система, зонд, Solar Orbiter
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Миссия к полюсам Солнца. Трансляция запуска ракеты Atlas V: видео
Миссия к полюсам Солнца. Трансляция запуска ракеты Atlas V: видео
Европу накрыли мощные штормы: в аэропортах отменяют рейсы – видео
Европу накрыли мощные штормы: в аэропортах отменяют рейсы – видео
Сломались шасси. В России "на брюхо" приземлился самолет: видео
Сломались шасси. В России "на брюхо" приземлился самолет: видео
Мнение В Украине действительно все так плохо, как говорят
Бизнес-неделя: старт земельной реформы, дыра в бюджете, проверки Гоструда и Коломойский
Бизнес-неделя: старт земельной реформы, дыра в бюджете, проверки Гоструда и Коломойский
В домах Старого Киева есть уникальные подъезды. Как они выглядят? Рассказ-экскурсия
В домах Старого Киева есть уникальные подъезды. Как они выглядят? Рассказ-экскурсия
Популярное
фото/видео
Миссия к полюсам Солнца. Трансляция запуска ракеты Atlas V: видео
Миссия к полюсам Солнца. Трансляция запуска ракеты Atlas V: видео
Европу накрыли мощные штормы: в аэропортах отменяют рейсы – видео
Европу накрыли мощные штормы: в аэропортах отменяют рейсы – видео 18:57
Сломались шасси. В России "на брюхо" приземлился самолет: видео
Сломались шасси. В России "на брюхо" приземлился самолет: видео 16:45
Минобороны: Возвращенные Россией корабли пойдут на ремонт - видео
Минобороны: Возвращенные Россией корабли пойдут на ремонт - видео 13:51
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 