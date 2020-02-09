Миссия к полюсам Солнца. Трансляция запуска ракеты Atlas V: видео

Завтра утром, 10 февраля в 06:03 утра по Киеву, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартует ракета-носитель Atlas V с зондом Solar Orbiter на борту.

Аппарат выведут на траекторию полета к Солнцу: он займется исследованиями, которые невозможно провести с Земли — только в непосредственной близости от светила.

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Как все должно пройти, если запуск будет удачным, можно посмотреть в этом видео. А вот таймлайн. Подробности о миссии LIGA.net сообщала ранее. Об инструментах зонда стартовой массой 1800 кг с общей стоимостью проекта под €1 млрд можно почитать в инфографике. Здесь — картинка об анатомии Солнца, здесь — с интересными фактами о нем. Посмотреть, какие миссии по изучению нашего светила были раньше.

Atlas V (первый полет в конфигурации 441) — одноразовая двухступенчатая ракета альянса ULA. Это одна из самых надежных ракет: неудачных запусков не было. В этот раз у нее будет целых четыре твердотопливные боковушки и вторая ступень (разгонный блок Centaur) с одним ЖРД. Подробно об "Атлас V" мы писали ранее.



SolO готовятся установить под обтекатель ракеты (фото — NASA):