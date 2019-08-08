Для армии США запускают в космос AEHF-5 за $1,1 млрд: трансляция

Сегодня, 8 августа в 12:44 дня по киевскому времени, со стартовой площадки SLC-41 базы ВВС США на мысе Канаверал планируется запуск ракеты Atlas V: она должна вывести на орбиту дорогостоящий военный спутник связи AEHF-5.

Стартовое окно — два часа.

В штате Флорида в это время будет ранее утро, зрелище при условии хорошей погоды должно быть ярким.

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Как будет выглядеть полет:

Спутник

Созвездие спутников AEHF (Advanced Extremely High Frequency) призвано обеспечить защищенной по военному стандарту связью войска США, Британии, Канады и Нидерландов. Система будет считаться завершенной, когда в космосе одновременно окажется шесть таких аппаратов: тогда сигналами будет покрыт пояс планеты между 65-ми параллелями северной и южной широты.

AEHF на платформе A2100M обратно совместимы и постепенно заменят в космосе устаревшие аппараты Milstar. Данные они будут передавать на миллиметровых волнах частотой 44 ГГц, а получать — на сантиметровых (20 ГГц).

Инженеры утверждают, что AEHF — высокоскоростная и резистентная к взлому и глушению система.

Спутники разработаны и создаются компанией американского ОПК Lockheed Martin. Годы запуска четырех аппаратов — 2010, 2012, 2013 и 2018-й. Шестой и последний планируется к запуску в 2020 году.

AEHF-5 стартовым весом 6168 кг и стоимостью около $1,1 млрд в момент отделения от разгонного блока будет вращаться по орбите с такими параметрами: апогей — 35 299 км, перигей — 14 435 км, наклонение — 9,95 градусов, аргумент перигея — 180 градусов.

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Чтобы добраться до пункта назначения около Земли (примерно 100 суток), а также для корректировки траектории во время работы, на AEHF установлен японский гидразиновый двигатель BT-4 и четыре американских ионных двигателя XR-5, которые функционируют на эффекте Холла. К моменту, когда спутник достигнет плановой позиции, он "похудеет" до 4080 кг.

Аппарат выйдет на геосинхронную орбиту (период обращения равен периоду вращения Земли, то есть около 24 ч), где должен будет оставаться не менее 14 лет. Работу его систем обеспечат две пятисегментные солнечные панели, которые суммарно могут запитать 14 среднестатических американских домовладений.

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United Launch Alliance также объявила, что перед отсоединением в космосе AEHF-5 будет осуществлено отделение экспериментального кубсата формата 12U, который используют для проверки технологий отслеживания орбитального мусора. Этот кубсат закрепят на второй ступени Centaur следующим образом.

Ракета

Atlas V — одноразовая двухступенчатая ракета. Сначала производилась Lockheed Martin, сейчас — в Денвере, штат Колорадо, альянсом ULA (Lockheed Martin + Boeing). Конфигурируемый носитель в части габаритов головного обтекателя и числа "боковушек". Стоимость запуска — от $110 до $235 млн. Это одна из самых надежных ракет: неудачных запусков не было.

Длина — 58,3 м, диаметр — 3,81 м, стартовая масса — от 334 до 547 тонн. Способна выводить на НОО до 18,8 т, на ГПО — почти 9 т.

Это будет 10-й запуск Atlas V в ее самой тяжелой конфигурации — 551, и 80-й юбилейный старт за историю носителя в целом. Номер конфигурации обозначает основные характеристики этой ракеты. Первая цифра - диаметр головного обтекателя: "5" — 5,4 м. Вторая цифра соответствует количеству боковых ускорителей — от 0 до 5, третья — число двигателей второй ступени: 1 или 2.

Маршевая ступень ракеты содержит двигатель РД-180 российского Энергомаша: он работает на керосине с жидким кислородом. Америка откажется от РД-180 в 2022 году.

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Твердотопливные бустеры Aerojet по бокам от ступени выгорают за 1,5 минуты, после чего отделяются и падают в океан. Вторая ступень Centaur использует тягу двигателя RL-10C-1 на жидких водороде и кислороде.

Фото сборки ракеты, спутника, "Атласа-5" на стартовом столе и прочие кадры можно скачать в наивысшем качестве здесь. Все подробности об этой миссии доступны здесь в формате PDF.

Весной 2019-го в США испытали собственные двигатели для ракет, в том числе Atlas 5.

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Фото — пресс-служба United Launch Alliance