Пять тонн топлива в секунду. Идеальный запуск Ariane 5 - видео

6 августа в 22:30 по Киеву с площадки ELA-3 космодрома Куру во французской Гвиане состоялся успешный запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 ECA с телекоммуникационными спутниками Intelsat 39 и EDRS-C/HYLAS 3 общим весом 10 661 кг.

В такой конфигураций ракета на первом, форсируемом участке траектории сжигает около 5300 кг топлива за секунду.

С орбиты "подскока" аппараты своим ходом доберутся до плановых позиций на геостационарной, где должны будут проработать не менее 15 лет.

Intelsat 39 на платформе Maxar SSL-1300 оснащен передатчиками C- и Ku- диапазонов, который будет размещен над 62-м меридианом восточной долготы. Спутник с "мокрой" массой 6600 кг сменит на орбите 18-летний Intelsat 902. Двигатели - химический R-4D-11 и четыре электрических SPT-100.

Он обеспечит широкополосный доступ в интернет и спутниковое ТВ в разных регионах Африки, Европы, на Ближнем Востоке и в Азии.

EDRS-C / HYLAS 3 - двухкомпонентная, первая в мире "небесная оптоволоконная" система весом 3186 кг на платформе SmallGEO (LUXOR).

European Data Relay System (EDRS) — европейская система обмена данными между геостационарными спутниками, спутниками на низкой околоземной орбите, дронами и наземными станциями. Предназначена для оптической передачи данных с использованием лазерного терминала: ежедневно около 50 Тб на скорости до 1,8 Гб/с. Разработчик — Airbus Defence and Space.

Наземный сегмент EDRS — три приемные станции в Вайльхайме (ФРГ), Редю (Бельгия) и Харуэлле (Британия), а также операционный центр в Оттобрунне (ФРГ).

Спутник EDRS-C — второе звено в системе, его повесят над 31-м меридианом восточной долготы, откуда он сможет доставать лазером связи до объектов в 45 000 км и охватывать Африку и Ближний Восток. Первый аппарат EDRS-A был выведен еще в начале 2016 года как "прицеп" к спутнику Eutelsat 9B.

Третий и последний зонд сети планируется запустить в 2025 году.

HYLAS 3 — связное оборудование для на геостационарной орбиты, дополнит группировку ранее запущенных двух спутников. Создан Airbus Defence and Space и OHB-System GmbH для оператора Avanti Communications и ESA.

Запуск HYLAS 3 выполнен как "наездник" на спутнике EDRS-C.

Ракета

Ariane 5 - двухступенчатая ракета ESA. Ее создание инициировано и в наибольшей мере осуществлено Францией. Считается одной из самых надежных. На разработку ушло около 10 лет и $7 млрд. Высота в модификации ECA (Evolution Cryotechnique type A) — более 51 м, диаметр — 5,4 м, стартовая масса — около 780 т.

Первая ступень состоит из большого бака с двумя отделениями для 130 т жидкого кислорода и 25 т жидкого водорода, а также двигателя Vulcain 2 в основании. Пустая ступень весит 14,7 т.

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Пустая вторая ступень ESC-A весит 4,5 т и вмещает 14,9 т горючего. Оснащена 165-килограммовым двигателем HM-7B. Сверху над ступенью находится полутораметровый отсек с "мозгами" ракеты, он весит около 1,3 т и оснащен небольшим гидразиновым двигателем.

Два твердотопливных ускорителя по бокам от маршевой ступени обеспечивают основную тягу при старте — 92% — и "заряжены" смесью перхлората аммония (окислитель), алюминиевого порошка (топливо) и полибутадиена (связующее вещество и топливо). Один такой ускоритель типа P241 весит 40 т, внутри него — 237 т горючего. Бустеры отделяются от ракеты на высоте 65-75 км.

Спутники прикрыты увеличенным головным обтекателем высотой 17 м, который сам по себе весит около 2,4 т. Пиропатроны отстрелят его половинки на высоте за 100 км.

Заливка сверхохлажденного топлива и окислителя в баки началась за семь минут до старта.

"Душ" в бетонных полостях и каналах газоотвода под стартовым столом начался за 30 секунд до зажигания: вода помогает снизить разрушительный для ракеты уровень шума. Для постепенного охлаждения основного двигателя Vulcain за 18 с до старта туда впрыснули жидкий водород: испарившийся газ подожгли за 5,5 секунд до взлета.

Спустя примерно 13 с после старта и вертикального полета ракета развернулась и направилась на восток. Створки обтекателя, защищающего спутники от воздействия атмосферы, сбросили на где-то на 197-й секунде.

Это был 72-й запуск ракеты в модификации Ariane 5 ЕCA.

Презентация миссии: