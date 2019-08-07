У возвращаемых ракет SpaceX появится мини-конкурент: видео

Частная новозеландско-американская компания Rocket Lab, которая является мировым лидером в миссиях вывода на орбиту нано- и мини-спутников, анонсировала запуски с контролируемым возвратом на Землю отработавшей маршевой ступени ракеты-носителя Electron. Об этом на брифинге объявил гендиректор RL Питер Бек.

После возвращения ступени в тропосферу и выпускания парашютной системы в точке "вылова" ее будет ожидать вертолет, вылетающие с морского корабля. При помощи специального троса с захватом ступень "подцепят" и аккуратно перенесут на платформу судна.

По словам Бека, наиболее опасным этапом для ступени будет обратный полет через плотные слои атмосферы. При этом нижний торец ступени с двигателями будет разогреваться до экстремальных температур, так как возвращение ступени начинается на скорости примерно в 8,5 раз выше скорости звука и за 70 секунд падает до 0,01 скорости звука.

Смотрите видео: Старт ракеты Rocket Lab с пастбища в Новой Зеландии

Компания собирается провести первый тест-полет с возвратом ступени в течение года. Будет ли после "вылова" ступени использоваться только ее несущая конструкция, только двигатели или оба этих компонента, Бек не уточнил.

Для разработки систем и инфраструктуры такого проекта в бюджете Rocket Lab запланировано финансирование в размере нескольких десятков миллионов долларов из примерно $140 млн, которые компания заработала за прошлый год.

Принцип активного торможения отработавшей ступени и посадки за счет работы двигателей, который используют в SpaceX Илона Маска, для легкой ракеты "Электрон" экономически не оправдан, уточнил гендиректор компании.

Electron разработана для коммерческой заброски в космос нано- и мини-спутников. Двухступенчатая ракета-носитель сверхлегкого класса высотой 17 м и диаметром 1,2 м оборудована девятью напечатанными по 3D-технологии Rutherford — первыми двигателями с электронасосом на ракете для вывода на орбиту. На маршевой ступени двигатели расположены октасеткой — так же, как и "Мерлины" на Falcon 9 у SpaceX. Еще один "Резерфорд" — на второй ступени. Несущий корпус ракеты и топливные баки формируются из углепластика.

Пустой "Электрон" весит всего 1,2 тонны, а заправленный керосином и жидким кислородом — около 12,5 тонн. Он может выводить до 150 кг грузов на солнечно-синхронную орбиту (500 км) и до 250 кг на низкую опорную орбиту. Разгонный блок с двигателем Curie позволяет размещать аппараты на разных орбитах.

Носовой обтекатель - 2,5 м в длину, 1,2 м в диаметре, весит около 50 кг. Rocket Lab рекламируют себя на рынке как "удобная" компания: монтаж грузов под обтекателем можно осуществлять где угодно — отдельно от сборки ракеты. Таким образом, клиенты могут собирать "пакет" для заброски в космос самостоятельно, а его потом прикрепляют на вторую ступень уже перед стартом.

В компании говорят, что нижняя цена запуска — $4,9 млн.



Rocket Lab провели уже семь коммерческих запусков. Первый полет назывался "Это тест", второй — "Все еще тестируем", третий — "Пора за дело", четвертый — "Это для Пикеринга", пятый — DARPA R3D2, шестой — "Это забавный кактус", седьмой — "Пусть прольется дождь".

Ракета следующей миссии компании (запланирована на следующей неделе) будет нести на борту аппаратуру для отработки корректируемого возвращения.

В начале осени запланирован первый старт с новой площадки LC-2 в штате Вирджиния (США).