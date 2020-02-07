Европейцы летят к Солнцу: что отправляют, зачем и когда - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зонд Solar Orbiter ответит на многие вопросы о светиле, в том числе тот, как звезда создает гигантский пузырь плазмы, окружающий всю Солнечную систему

Европейское космическое агентство совместно с Аэрокосмическим управлением США в понедельник запустит к Солнцу автоматический зонд Solar Orbiter. Через 3,5 года полета аппарат сблизится с термоядерным огненным шаром - нашим светилом, чтобы исследовать его внутреннюю гелиосферу и понять, как зарождается солнечный ветер.

SolO сможет вести наблюдение за корональными дырами в полярных регионах Солнца - это почти невозможно сделать с Земли. Обо всех инструментах можно почитать в инфографике.

Читайте также: Как доставляют на старт ракету Antares: фото с побережья океана

После нескольких гравитационных маневров у Венеры и Земли SolO выйдет на эллиптическую орбиту вокруг звезды с перигелием внутри орбиты Меркурия - примерно 42 млн км, и афелием в 0,73—0,92 а.е.

Узлы SolO были разработаны, чтобы выдержать температуры до 500°C и постоянную бомбардировку высокоэнергетическими частицами солнечного ветра в течение не менее семи лет.

  • Стоимость проекта может достигать €1 млрд.
  • Стартовая масса - 1800 кг, размеры - 2,5х3,1х2,7 м, мощность энергоустановки - 1,1 КВт (источник - солнечные панели).
  • Старт ракеты Atlas V 411 с зондом запланирован на 06:03 утра (по Киеву) понедельника, 10 февраля, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. LIGA.net покажет трансляцию.
  • Ранее NASA запустило к Солнцу зонд Паркер (миссия 2018—2025). Работу SolO будут координировать с исследованиями этого аппарата.
  • Скачать яркий постер к этой миссии (высококачественная картинка 21 Мб).
Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: наука, космос, солнце, солнечная система, зонд, Solar Orbiter
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Европейцы летят к Солнцу: что отправляют, зачем и когда - видео
Европейцы летят к Солнцу: что отправляют, зачем и когда - видео
Удалось запитать 100 светодиодов от капли воды: в чем ноу-хау
Удалось запитать 100 светодиодов от капли воды: в чем ноу-хау
Рада пробует запустить рынок земли: трансляция заседания
Рада пробует запустить рынок земли: трансляция заседания
Экономика Британия отменит часть торговых санкций для Украины, РФ и США
Цены на нефть пошли вверх. Россия поддержала ОПЕК+
ТЭК Цены на нефть пошли вверх. Россия поддержала ОПЕК+
Последний бой за украинскую землю
Мнение Последний бой за украинскую землю
Популярное
фото/видео
Европейцы летят к Солнцу: что отправляют, зачем и когда - видео
Европейцы летят к Солнцу: что отправляют, зачем и когда - видео
Удалось запитать 100 светодиодов от капли воды: в чем ноу-хау
Удалось запитать 100 светодиодов от капли воды: в чем ноу-хау 08:25
Рада пробует запустить рынок земли: трансляция заседания
Рада пробует запустить рынок земли: трансляция заседания 06.02.20, 18:06
3454 жертв в год. От чего гибнут на дорогах украинцы: инфографика
3454 жертв в год. От чего гибнут на дорогах украинцы: инфографика 06.02.20, 15:08
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 