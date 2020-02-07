Европейцы летят к Солнцу: что отправляют, зачем и когда - видео

Европейское космическое агентство совместно с Аэрокосмическим управлением США в понедельник запустит к Солнцу автоматический зонд Solar Orbiter. Через 3,5 года полета аппарат сблизится с термоядерным огненным шаром - нашим светилом, чтобы исследовать его внутреннюю гелиосферу и понять, как зарождается солнечный ветер.

SolO сможет вести наблюдение за корональными дырами в полярных регионах Солнца - это почти невозможно сделать с Земли. Обо всех инструментах можно почитать в инфографике.

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После нескольких гравитационных маневров у Венеры и Земли SolO выйдет на эллиптическую орбиту вокруг звезды с перигелием внутри орбиты Меркурия - примерно 42 млн км, и афелием в 0,73—0,92 а.е.

Узлы SolO были разработаны, чтобы выдержать температуры до 500°C и постоянную бомбардировку высокоэнергетическими частицами солнечного ветра в течение не менее семи лет.