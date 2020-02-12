На орбите будут создавать искусственные солнечные затмения: видео

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Солнечная коронография - в фокусе будущей недорогой миссии Европейского космического агентства Proba-3, рассчитанной на два года на орбите Земли

Европа планирует новую солнечную миссию - Proba-3: в ней будут задействованы два летящих рядом спутника. Один из них создаст искусственное солнечное затмение для другого, который сможет "увидеть" самую четкую картину едва различимой с Земли атмосферы звезды. Яркость Солнца маскирует слабую тонкую корону примерно так, как костер - едва различимого светлячка, пишут в ESA.

Стартовая масса зонда с коронографом - 339 кг (габариты - 1,1х1,8х1,7 м), "затмевающего" зонда - 211 кг.

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Запуск аппаратов на высокоэллиптическую (60 530 х 600 км) околоземную орбиту с наклонением 59° при помощи ракеты легкого класса Vega запланирован на середину 2022 года.

За каждый 19,7-часовый виток вокруг Земли дуо спутников, расположенных на расстоянии 144 м друг от друга, сможет создавать для себя шестичасовое затмение. Для этого потребуется "беспрецедентная точность" управления полетом, заявили в ESA: вплоть до нескольких миллиметров.

Будут получены новые данные, которые помогут изучить магнитные извержения на Солнце и разгадать тайну чудовищной температуры его короны: в то время как поверхность звезды сравнительно холодная - 6000°C, в короне она достигает миллионов градусов.

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Теги: наука, космос, esa, солнце, зонд, Proba-3
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