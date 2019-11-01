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В NASA раскрыли новые детали будущей "межзвездной" миссии

В NASA раскрыли новые детали будущей "межзвездной" миссии - Фото
Фото: NASA
01.11.2019, 15:18

Ученые из проекта планируют в 2030 году запустить зонд для изучения ближайших окрестностей Солнечной системы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) продолжает заниматься проработкой будущей "межзвездной" миссии, целью которой станет изучение границ Солнечной системы. Проект может быть запущен уже в 2030 году. Об этом сообщает Wired со ссылкой на слова физика из Института Джонса Хопкинса Ральфа МакНатта.

"На этот раз у нас есть видение, которое можно воплотить в реальность", - сказал он. Проект Interstellar Probe, который разрабатывается по заказу NASA, обнародовали летом 2018 года. Теперь инженеры сообщили о его новых деталях. 

Ученые планируют использовать 770-килограммовый аппарат, который сможет стартовать на борту сверхтяжелой ракеты SLS (носитель находится в разработке). Для придания ускорения возможно будет использоваться гравитационный маневр вокруг Солнца или Юпитера, который разгонит его до скорости более 160 000 км/час.

Исследователи отмечают, что предпочтительнее выглядит маневр в гравитационном поле Солнца, а не Юпитера, поскольку это позволяет добиться большего ускорения. Инженеры и ученые продолжают расчеты оптимальной траектории вокруг звезды, и более умеренный вариант — с петлей вокруг Юпитера.

Разработчики не рассчитывают на полет к другой звезде. Interstellar Probe будет миссией для изучения границ Солнечной системы и ее ближайших окрестностей.

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Смотрите фото: Секретный аппарат США вернулся с рекордной миссии в космосе

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nasa космос межзвездная миссия Interstellar Probe
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