Год разлуки. Трогательная встреча астронавта NASA и собаки: видео

Американский астронавт Кристина Кох опубликовала в Twitter видео своего возвращения домой и встречи с собакой, которую не видела почти год. Ролик умилил как ее подписчиков, так и читателей микроблога NASA.
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"Не уверена, кто из нас был взволнован больше. Рада, что она помнит меня спустя год!" - подписала ролик Кох, мировая рекордсменка по длительности космического полета среди женщин.
Она отправилась на МКС 14 марта 2019 года и вернулась на Землю 6 февраля 2020-го, пробыв на орбите 328 суток и 14,5 часов.