Год разлуки. Трогательная встреча астронавта NASA и собаки: видео

Американский астронавт Кристина Кох опубликовала в Twitter видео своего возвращения домой и встречи с собакой, которую не видела почти год. Ролик умилил как ее подписчиков, так и читателей микроблога NASA.

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"Не уверена, кто из нас был взволнован больше. Рада, что она помнит меня спустя год!" - подписала ролик Кох, мировая рекордсменка по длительности космического полета среди женщин.

СПРАВКА. Кох родилась 2 февраля 1979 года в Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Окончила школу естественных наук и математики Северной Каролины и университет штата. Имеет степень бакалавра наук по физике, магистр электротехники. Работала в университете Хопкинса, Нацуправлении океанических и атмосферных исследований, лаборатории ЦКП Годдарда, на антарктических станциях Амундсен-Скотт и Палмер, в Гренландии и на Американском Самоа. Астронавт NASA набора 2013 года. С 2015-го замужем. Проживает в Ливингстоне, штат Монтана.

Она отправилась на МКС 14 марта 2019 года и вернулась на Землю 6 февраля 2020-го, пробыв на орбите 328 суток и 14,5 часов.