Год разлуки. Трогательная встреча астронавта NASA и собаки: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Собаку Кристины Кох зовут Элбиди: так читается аббревиатура LBD - Little Brown Dog, то есть "мелкий коричневый пес"

Американский астронавт Кристина Кох опубликовала в Twitter видео своего возвращения домой и встречи с собакой, которую не видела почти год. Ролик умилил как ее подписчиков, так и читателей микроблога NASA.

Смотрите видео: Космоплан Virgin Galactic улетел на рекордную высоту

"Не уверена, кто из нас был взволнован больше. Рада, что она помнит меня спустя год!" - подписала ролик Кох, мировая рекордсменка по длительности космического полета среди женщин.

СПРАВКА. Кох родилась 2 февраля 1979 года в Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Окончила школу естественных наук и математики Северной Каролины и университет штата. Имеет степень бакалавра наук по физике, магистр электротехники. Работала в университете Хопкинса, Нацуправлении океанических и атмосферных исследований, лаборатории ЦКП Годдарда, на антарктических станциях Амундсен-Скотт и Палмер, в Гренландии и на Американском Самоа. Астронавт NASA набора 2013 года. С 2015-го замужем. Проживает в Ливингстоне, штат Монтана.

Она отправилась на МКС 14 марта 2019 года и вернулась на Землю 6 февраля 2020-го, пробыв на орбите 328 суток и 14,5 часов.

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: nasa, собака, космос, мкс, астронавт, кристина кох
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Год разлуки. Трогательная встреча астронавта NASA и собаки: видео
Год разлуки. Трогательная встреча астронавта NASA и собаки: видео
Музыка. Билли Айлиш написала трек к новому фильму о Бонде - видео
Музыка. Билли Айлиш написала трек к новому фильму о Бонде - видео
Дрон Фурия. Фронтовые "глаза" ВСУ с высоты птичьего полета: видео
Дрон Фурия. Фронтовые "глаза" ВСУ с высоты птичьего полета: видео
Экономика Китай впервые стал торговым партнером Украины №1 - Кулеба
Alibaba заявил о разрушительном влиянии коронавируса на экономику
Экономика Alibaba заявил о разрушительном влиянии коронавируса на экономику
"Пленки Гончарука", феномен Укрбуда, коррупция в ГАСИ на 10 млрд. Интервью с Еленой Шуляк
Недвижимость "Пленки Гончарука", феномен Укрбуда, коррупция в ГАСИ на 10 млрд. Интервью с Еленой Шуляк
Популярное
фото/видео
Год разлуки. Трогательная встреча астронавта NASA и собаки: видео
Год разлуки. Трогательная встреча астронавта NASA и собаки: видео
Музыка. Билли Айлиш написала трек к новому фильму о Бонде - видео
Музыка. Билли Айлиш написала трек к новому фильму о Бонде - видео 11:32
Дрон Фурия. Фронтовые "глаза" ВСУ с высоты птичьего полета: видео
Дрон Фурия. Фронтовые "глаза" ВСУ с высоты птичьего полета: видео 11:07
Остановилось сердце. Полицейский вернул к жизни мужчину: видео
Остановилось сердце. Полицейский вернул к жизни мужчину: видео 10:33
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 