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Астронавт Кристина Кук установила рекорд длительности полета

Астронавт Кристина Кук установила рекорд длительности полета - Фото
Кристина Кук (Фото: EPA)
28.12.2019, 23:52

Кук провела на борту МКС более 288 дней

Астронавт США Кристина Кук в субботу, 28 декабря, побила рекорд по продолжительности непрерывного космического полета среди женщин. Об этом сообщает Голос Америки.

Кристина Кук, 40-летняя инженер-электрик из штата Монтана, прибыла на борт МКС 14 марта 2019 года. 

Предыдущий рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди женщин поставила американка Пегги Уитсон в 2016-2017 годах. Уитсон пробыла в космосе 288 дней подряд.

Ожидается, что Кук проведет на борту МКС в общей сложности 328 дней, или почти 11 месяцев. Обычно миссии астронавтов длятся по полгода, однако в апреле NASA сообщило, что нынешняя миссия продлена до февраля 2020 года.

Отмечается, что увеличение срока пребывания Кук в космосе поможет NASA изучить эффекты длительных космических полетов. Эти данные помогут агентству в разработке программ полетов на Луну и Марс.

  • В октябре Кук установила еще один рекорд, войдя в состав первой в истории полностью женской команды астронавтов, вышедших в открытый космос. В карьере Кук это был уже четвертый выход в открытый космос.

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Кристина Кук космос рекорд
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