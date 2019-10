Впервые в открытый космос вышли две женщины: видео и фото

Впервые в истории женщины-астронавты одновременно вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом NASA сообщает в Twitter.

Их задача - заменить энергоблок на борту Международной космической станции. После замены Кристина Кук и Джессика Меир доставят неисправный энергоблок в шлюз для возвращения на Землю.

Spacewalkers @Astro_Christina and @Astro_Jessica are outside in the vacuum of space getting their tools ready to replace a failed power controller that collects and distributes solar power to station systems. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/Oan4TYIoLB