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NASA опубликовало фото Рождественской елки космических масштабов

NASA опубликовало фото Рождественской елки космических масштабов - Фото
Очень большой телескоп (фото - eso.org)
28.12.2019, 13:37

Этот звездный кластер также называют "Скоплением снежинок"

NASA опубликовало фото скопления звезд Рождественская елка, сделанное с помощью телескопа Spitzer. Этот кластер также называют Скоплением снежинок, поскольку звезды, словно на спицах, находятся на равноудаленном расстоянии.

Специалисты отмечают, что звезды еще молодые – им всего 100 000 лет. По их словам, они будут отдаляться друг от друга – и форма снежинки исчезнет.

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