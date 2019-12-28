NASA опубликовало фото Рождественской елки космических масштабов

Очень большой телескоп (фото - eso.org)

NASA опубликовало фото скопления звезд Рождественская елка, сделанное с помощью телескопа Spitzer. Этот кластер также называют Скоплением снежинок, поскольку звезды, словно на спицах, находятся на равноудаленном расстоянии.

Специалисты отмечают, что звезды еще молодые – им всего 100 000 лет. По их словам, они будут отдаляться друг от друга – и форма снежинки исчезнет.

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