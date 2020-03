Маск впервые запускает ракету Falcon 9 с четырежды летавшей ступенью: трансляция

На сегодня, 15 марта в 15:22 по Киеву, запланирован запуск частично многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с новой партией из 60 мини-спутников для глобального интернет-проекта Starlink. Старт примерно с 15,5 тоннами груза состоится с площадки LC-39A космического центра Кеннеди в штате Флорида.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Это будет рекордный запуск SpaceX — маршевая ступень впервые отправится в космос в пятый раз. Ускоритель B1048.5 летал в миссиях Iridium-7 NEXT (июль 2018), SAOCOM 1A (октябрь 2018), Nusantara Satu (февраль 2019) и во втором запуске Starlink в ноябре 2019 года.

Кроме того, впервые будет повторно использован обтекатель: он был на ракете первой миссии Starlink в мае 2019 года (фото @w00ki33):

Ступень этой миссии попытаются вернуть на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. В феврале посадка на OCISLY была неудачной: автоматика по какой-то причине, чтобы избежать аварии, увела ускоритель в сторону от платформы: он мягко приводнился рядом.

Морские корабли SpaceX - Ms. Tree и Ms. Chief - пробуют поймать в надводные сети обе створки головного обтекателя ракеты.

Самая "замурзанная" ракета SpaceX (фото @SuperclusterHQ):

Спутники выведут на орбиту с параметрами 190×380 км. После проверки работоспособности их поднимут до высоты 550 км. Те, что не пройдут проверку, постепенно сведут с орбиты. Первую пачку тест-спутников Starlink запустили 24 мая 2019-го, вторую (уже полнофункциональные) — в ноябре 2019-го, третью — 7 января 2020-го, четвертую — 29 января, пятую — 17 февраля.

Starlink — проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Планируется вывести



Они не единственные, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько компаний, включая OneWeb, который недавно вывели первый рой спутников. Астрономы уже — проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Планируется вывести до 42 000 аппаратов . SpaceX оценивает затраты на проект не менее чем в $10 млрд. Первые услуги планируется начать предоставлять уже в 2020-м в Северной Америке. Глава компании Илон Маск уже протестировал такой интернет.Они не единственные, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько компаний, включая OneWeb, который недавно вывели первый рой спутников. Астрономы уже подняли тревогу , но Маск пытается их успокоить — якобы все будет ОК.

Подробно о ракете Falcon 9 можно почитать в прошлых материалах.

Все готово (фото @Julia Bergeron, Nasaspaceflight):