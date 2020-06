Обгоревшая ступень ракеты SpaceX приплыла в порт Канаверал – фото и видео

В порт Канаверал в штате Флорида доставлена первая ступень ракеты Falcon 9, которая была использована в дебютном пилотируемом запуске частной компании SpaceX бизнесмена Илона Маска и затем совершила мягкую посадку на автономную плавучую платформу в Атлантическом океане. Видео ее прибытия выложил ресурс USLaunchReport.

Ступень с порядковым номером В1058 села на дрон-платформу Of Course I Still Love You в течение 10 минут после старта с космодрома на Канаверале. До этой миссии ее не использовали, однако в будущем ступень не отправят в музей из-за исторического для США полета, а используют снова в следующих запусках.

На кадрах видно, как незначительно пострадала ее поверхность при возвращении через плотные слои атмосферы. Ранее в компании приняли решение не чистить летавшие ступени от нагара – это придает им необычный вид.

SpaceX также выложили несколько снимков: момента посадки на дрон-платформу и прибытия ступени в порт. Фото ниже кликабельны:

30 мая 2020-го состоялся первый пилотируемой запуск корабля SpaceX. Первая часть миссии - полет к МКС, успешно завершена.

Впервые в космос людей доставила частная компания, а не государства (СССР, США, РФ и КНР).

