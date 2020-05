Астронавты с частного корабля SpaceX успешно долетели и перешли на МКС – видео

Астронавты Аэрокосмического управления США, пилот Роберт "Боб" Льюис Бенкен и командир Даглас "Даг" Джеральд Хёрли, прилетевшие к Международной космической станции на частично многоразовом корабле Crew Dragon компании SpaceX бизнесмена Илона Маска, перешли на борт МКС.

31 мая в 17:22 по киевскому времени произошла мягкая стыковка Crew Dragon с МКС.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4