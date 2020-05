31 мая в 17:22 по Киевскому времени произошла мягкая стыковка частично многоразового пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.

Экипаж перейдет на МКС через два-три часа.

Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR