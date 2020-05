SpaceX впервые в своей истории отправили людей в космос – видео

30 мая в 22:22 вечера по киевскому времени компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся два астронавта NASA – Боб Бенкен и Даг Херли. Это первый пилотируемый полет американского корабля с 2011 года, когда была завершена историческая программа космических челноков.

В настоящее время Crew Dragon находится на первом отрезке траектории полета к Международной космической станции, который планово растянется почти на 19 часов.

Через несколько минут после старта SpaceX успешно посадили отработавшую первую ступень на плавучую дрон-платформу в Атлантическом океане, а вскоре после этого произошла успешная отстыковка корабля от второй ступени. Crew Dragon — на пути к МКС.

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at 10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 pic.twitter.com/bSZ6yZP2bD