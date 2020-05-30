SpaceX впервые в своей истории отправили людей в космос – видео

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США возвращаются к пилотируемым полетам на орбиту. Только что успешно стартовала ракета Falcon 9 с новейшим космическим кораблем Crew Dragon.

30 мая в 22:22 вечера по киевскому времени компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся два астронавта NASA – Боб Бенкен и Даг Херли. Это первый пилотируемый полет американского корабля с 2011 года, когда была завершена историческая программа космических челноков.

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В настоящее время Crew Dragon находится на первом отрезке траектории полета к Международной космической станции, который планово растянется почти на 19 часов. 

Через несколько минут после старта SpaceX успешно посадили отработавшую первую ступень на плавучую дрон-платформу в Атлантическом океане, а вскоре после этого произошла успешная отстыковка корабля от второй ступени. Crew Dragon — на пути к МКС.

В момент запуска трансляцию только на YouTube-каналах SpaceX и NASA одновременно смотрели более 5 млн человек. За стартом с космодрома наблюдал президент США Дональд Трамп.

Ракета и корабль разработаны и собраны частной компанией SpaceX бизнесмена Илона Маска.

Смотрите видео: Космодром для возвращения на Луну готов: NASA показало обновления

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Теги: Илон Маск, nasa, spacex, история, космос, мкс, запуск, ракета, crew dragon, корабль
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