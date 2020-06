"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото

Первая часть пилотируемой испытательной миссии SpaceX, которая началась 30 мая, успешно завершена. Впервые в космос людей доставила частная компания, а не государства (СССР, США, РФ и КНР).

Компания бизнесмена Илона Маска в кооперации с NASA запустила на орбиту ракету Falcon 9 с частично многоразовым пилотируемым кораблем Crew Dragon, на котором на МКС прилетели астронавты Аэрокосмического управления США Боб Бенкен и Даг Хёрли.

"SpaceX начинает последовательность захвата флага", – написала пресс-служба SpaceX в Twitter в 2011 году. Речь идет об американском флаге, который в 1981 году возили на станцию астронавты первой миссии космического челнока, и затем – последней в 2011-м. С той поры он оставался на МКС, и забрать его на Землю могли только члены экипажа, который прилетит из США.

"Девять лет спустя", – написал вчера Маск, подняв из архива пост 2011 года.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4