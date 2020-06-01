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01.06.2020, 08:10

"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото

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"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото
"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото
"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото

Сколько Херли и Бенкен будут оставаться на МКС, пока неизвестно; миссия SpaceX будет признана успешной, когда Crew Dragon безопасно вернет их на Землю

Первая часть пилотируемой испытательной миссии SpaceX, которая началась 30 мая, успешно завершена. Впервые в космос людей доставила частная компания, а не государства (СССР, США, РФ и КНР).

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Компания бизнесмена Илона Маска в кооперации с NASA запустила на орбиту ракету Falcon 9 с частично многоразовым пилотируемым кораблем Crew Dragon, на котором на МКС прилетели астронавты Аэрокосмического управления США Боб Бенкен и Даг Хёрли.

"SpaceX начинает последовательность захвата флага", – написала пресс-служба SpaceX в Twitter в 2011 году. Речь идет об американском флаге, который в 1981 году возили на станцию астронавты первой миссии космического челнока, и затем – последней в 2011-м. С той поры он оставался на МКС, и забрать его на Землю могли только члены экипажа, который прилетит из США.

"Девять лет спустя", – написал вчера Маск, подняв из архива пост 2011 года. 

Фото: SpaceX, NASA (Bill Ingalls & Joel Kowsky)

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Теги: Илон Маск, nasa, spacex, дональд трамп, космос, мкс, запуск, ракета, старт, корабль, Джеймс Брайденстайн
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