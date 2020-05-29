Прототип космического корабля Starship взорвался при испытаниях в Техасе: видео

Прототип корабля Starship SN4, который компания SpaceX Илона Маска разрабатывает для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. Трансляцию ведет NASASpaceflight.
Остатки Starship SN4 после взрыва (Скриншот видео: NASASpaceflight/Youtube)
SpaceX проводил огневые испытания метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4, в ходе которых произошла утечка топлива и прототип взорвался.
RIP Starship SN4 https://t.co/klPMtZHxjW pic.twitter.com/hrrElBXmSC— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) May 29, 2020