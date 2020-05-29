Прототип космического корабля Starship взорвался при испытаниях в Техасе: видео

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Во время огневых испытаний метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4 компании SpaceX Илона Маска произошел взрыв

Прототип корабля Starship SN4, который компания SpaceX Илона Маска разрабатывает для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. Трансляцию ведет NASASpaceflight.

Остатки Starship SN4 после взрыва (Скриншот видео: NASASpaceflight/Youtube)

Остатки Starship SN4 после взрыва на испытаниях (Скриншот видео: NASASpaceflight/Youtube)

SpaceX проводил огневые испытания метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4, в ходе которых произошла утечка топлива и прототип взорвался.

  • 28 февраля 2020-го Starship SN1 провалил испытания на давление.
  • 3 апреля во время испытаний у SN3 лопнул криогенный резервуар.
  • 27 апреля SN4 успешно прошел испытания с жидким азотом.
  • Ранее сегодня сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США одобрило прототипы космического корабля Starship компании SpaceX для многократных испытательных суборбитальных полетов.
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Теги: Илон Маск, spacex, космос, испытание, starship
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