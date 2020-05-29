Прототип космического корабля Starship лицензировали для испытательных полетов

Прототипы космического корабля Starship компании SpaceX одобрены для многократных испытательных суборбитальных полетов. Разрешение выдало Федеральное управление гражданской авиации США.
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Компании бизнесмена Илона Маска позволяется осуществлять взлет и посадку на площадке около города Бока-Чика в штате Техас.
Для начала прототип хотят поднять на высоту до 150 метров.
Для космических/орбитальных полетов Starship будут лицензировать отдельно: там гораздо более жесткие условия.
Видео: NASASpaceflight
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