Прототип космического корабля Starship лицензировали для испытательных полетов

Прототипы космического корабля Starship компании SpaceX одобрены для многократных испытательных суборбитальных полетов. Разрешение выдало Федеральное управление гражданской авиации США.

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Компании бизнесмена Илона Маска позволяется осуществлять взлет и посадку на площадке около города Бока-Чика в штате Техас.

Для начала прототип хотят поднять на высоту до 150 метров.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе с двумя ступенями будет высотой около 120 метров, диаметр - 9 м, стартовая масса – до 5000 т, грузоподьемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса - легированная сталь. Проектируется как для близких, так и дальних полетов в космос. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

Для космических/орбитальных полетов Starship будут лицензировать отдельно: там гораздо более жесткие условия.

28 февраля 2020-го Starship SN1 провалил испытания на давление.

3 апреля во время испытаний у SN3 лопнул криогенный резервуар.

27 апреля SN4 успешно прошел испытания с жидким азотом.

Сейчас на полигоне проходят огневые испытания SN4.

Видео: NASASpaceflight

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