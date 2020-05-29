Прототип космического корабля Starship лицензировали для испытательных полетов

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Лицензия выдана на суборбитальные полеты тест-корабля, который создают в компании Илона Маска SpaceX

Прототипы космического корабля Starship компании SpaceX одобрены для многократных испытательных суборбитальных полетов. Разрешение выдало Федеральное управление гражданской авиации США.

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Компании бизнесмена Илона Маска позволяется осуществлять взлет и посадку на площадке около города Бока-Чика в штате Техас.

Для начала прототип хотят поднять на высоту до 150 метров.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе с двумя ступенями будет высотой около 120 метров, диаметр - 9 м, стартовая масса – до 5000 т, грузоподьемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса - легированная сталь. Проектируется как для близких, так и дальних полетов в космос. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

Для космических/орбитальных полетов Starship будут лицензировать отдельно: там гораздо более жесткие условия.

Видео: NASASpaceflight

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Теги: Илон Маск, spacex, технологии, космос, ракета, испытание, корабль, starship
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