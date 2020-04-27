После череды неудач новый корабль SpaceX успешно прошел криогенный тест: видео

Четвертый прототип космического корабля SpaceX Starship (SN4) успешно прошел криогенные испытания с жидким азотом: он показал, что резервуары могут выдерживать высокое давление охлажденного до сверхнизких температур топлива. Об успешно проведенном тесте глава SpaceX Илон Маск сообщил в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эти испытания на полигоне у Браунсвилла в штате Техас стали первыми успешными для проекта Starship. Предыдущий прототип, SN3, разрушился во время аналогичного теста в начале апреля.

Следующим шагом должны стать огневые испытания установленного двигателя, которые состоятся в конце этой недели или в начале следующей. Если они также пройдут успешно, SN4 сможет выполнить пробный полет на высоту до 150 метров.

Итоговой целью проекта Starship должны стать полеты людей на Луну и обратно, исследование Марса и других планет Солнечной системы.

28 февраля прототип космического корабля Starship N1 провалил испытания на давление.

3 апреля сообщалось, что во время испытаний у Starship SN3 лопнул криогенный резервуар.

Читайте также: SpaceX отправили космический корабль "Dragon" в прощальный полет - видео

Видео: NASASpacelight