После череды неудач новый корабль SpaceX успешно прошел криогенный тест: видео

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Прототип корабля Starship, который компания разрабатывает в том числе для полетов на Луну и Марс, выдержал испытание на криогенную устойчивость

Четвертый прототип космического корабля SpaceX Starship (SN4) успешно прошел криогенные испытания с жидким азотом: он показал, что резервуары могут выдерживать высокое давление охлажденного до сверхнизких температур топлива. Об успешно проведенном тесте глава SpaceX Илон Маск сообщил в Twitter.

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Эти испытания на полигоне у Браунсвилла в штате Техас стали первыми успешными для проекта Starship. Предыдущий прототип, SN3, разрушился во время аналогичного теста в начале апреля.

Следующим шагом должны стать огневые испытания установленного двигателя, которые состоятся в конце этой недели или в начале следующей. Если они также пройдут успешно, SN4 сможет выполнить пробный полет на высоту до 150 метров.

Итоговой целью проекта Starship должны стать полеты людей на Луну и обратно, исследование Марса и других планет Солнечной системы.

  • 28 февраля прототип космического корабля Starship N1 провалил испытания на давление.
  • 3 апреля сообщалось, что во время испытаний у Starship SN3 лопнул криогенный резервуар.

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Видео: NASASpacelight

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Теги: Илон Маск, spacex, космос, испытание, starship
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