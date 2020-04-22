После двух неудач с посадкой в океане SpaceX снова пытается сделать это – стрим

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Прошлые две попытки вернуть маршевую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу были неудачными, что необычно для SpaceX. Сегодня попытаются снова.

На сегодня, 22 апреля в 22:37 по киевскому времени, запланирован запуск частично многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с седьмой партией из 60 мини-спутников для глобального космического интернет-проекта Starlink. Старт примерно с 15,5 тоннами груза должен состояться на площадке LC-39A космического центра Кеннеди в штате Флорида.

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Маршевая ступень ракеты B1051.4 летала ранее в мисcиях DM-1 (март 2019 года), RADARSAT (июнь 2019-го) и Starlink-3 (январь 2020-го). Ее возвращение запланировано на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 628 км от места старта и примерно в 200 км от побережья штата Южная Каролина.

Посадка отработавшей ступени — второстепенная задача миссии; основная — успешно вывести полезную нагрузку на плановую промежуточную орбиту. 

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Также вспомогательные службы SpaceX снова попытаются поймать падающие где-то с высоты линии Кармана створки головного обтекателя. Для этого в место предполагаемого их спуска на парашютах отправлены морские корабли Go Ms. Tree и Go Ms. Chief с надводными сетями. Обтекатель ранее использовался в миссии AMOS-17 в прошлом августе.

Как это выглядит:

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Спутники выведут на орбиту с параметрами 190×380 км. После проверки работоспособности их поднимут до высоты 550 км. Те, что не пройдут проверку, постепенно сведут с орбиты.

Первую пачку тест-спутников Starlink запустили 24 мая 2019-го, вторую (уже полнофункциональные) — в ноябре 2019-го, третью — 7 января 2020-го, четвертую — 29 января, пятую — 17 февраля, шестую — 18 мартаПо данным nasaspaceflight.com, на 21 апреля на рабочих орбитах находятся уже 359 спутников Starlink, остальные пока не добрались до точек "стоянки" или нерабочие.

Starlink — проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Планируется вывести до 42 000 аппаратов. SpaceX оценивает затраты на проект не менее чем в $10 млрд. Первые услуги планируется начать предоставлять уже в 2020-м в Северной Америке. Глава компании Илон Маск уже протестировал такой интернет.

Они не единственные, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько компаний, включая OneWeb, который недавно вывели первый рой спутников. Астрономы уже подняли тревогу, но Маск пытается их успокоить — якобы все будет ОК. 

Подробно о ракете Falcon 9 можно почитать в прошлых материалах.

С этим запуском Falcon 9 совершит 84 полета и опередит Atlas V как самый используемый из ныне действующих космических носителей США. ("Атлас" начал летать в августе 2002-го, "Сокол" — в июне 2010 года). 

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Теги: Starlink, спутник, spacex, falcon 9, интернет, космос, запуск, ракета
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