На охваченную коронавирусом Землю из космоса летят три человека – трансляция

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В 07:22 включится двигатель для схода с орбиты, в 07:50 аппарат разделится и в 07:53 войдет в плотные слои атмосферы. В 08:02 – раскрытие парашюта.

Сегодня, 17 апреля в 08:16 по киевскому времени, примерно в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане должна состояться посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-15", в котором на Землю вернутся трое членов экипажа Международной космической станции.

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Корабль расстыковался с МКС и отчалил от станции в 04:52. Домой на нем летят астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир, а также космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка. Они провели вне Земли 205 суток.

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На Земле их подберут с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса, в том числе с минимумом задействованного в операции и протестированного на SARS-CoV-2 персонала. Это те же люди, которые 9 апреля обеспечивали запуск "Союза МС-16", так как они с конца марта прошли обсервацию.

Из трансляции стало известно, что на американском сегменте МКС примерно за 10 минут до расстыковки сработала аварийная сигнализация. Причина неизвестна.

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Сейчас на орбите находятся американец Крис Кэссиди и россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер; они прибыли туда 9 апреля в рамках экспедиции МКС-63. Этот экипаж пробудет на станции до 22 октября.

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Теги: Жезказган, nasa, космос, мкс, посадка, экипаж, роскосмос, Эндрю Морган, союз мс-15, Джессика Меир, Олег Скрипочка
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