Virgin Orbit провела финальный тест систем воздушного старта в космос: видео

Компания Virgin Orbit провела финальное испытание с участием модифицированного Boeing 747, оборудованного крепежной системой для космической ракеты легкого класса Launcher One: на этот раз в ее баках был жидкий азот, а не вода, как в прошлых тестах. Криогенное испытание признано успешным.

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Самолет вылетел с территории аэрокосмического центра в пустыне Мохаве по маршруту над Тихим океаном, который будет использоваться для миссий, и в кульминационный момент совершил форсажный маневр на высоте около 11 км, как при запуске ракеты.

Центр управления полетами при этом работал, как при реальной миссии.

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Состоявшийся 12 апреля полет – заключительный этап испытанием самолета-носителя Cosmic Girl, далее будет уже дебютный запуск. Даты, когда это может случиться, в компании пока не называют: говорят, что "скоро".

LauncherOne - двухступенчатая 17-метровая жидкостно-реактивная ракета на топливной паре LOX/RP. Ее хотят запускать с крыла модифицированного самолета Boeing 747. Может выводить до 500 кг на низкую околоземную орбиту (до 230 км) с наклонением 0-100 градусов и до 300 кг – на солнечно-синхронную (500 км). Стоимость запуска - $10-12 млн.



Virgin Orbit - созданная в 2017-м компания в группе Virgin, намерена оказывать услуги запуска малых спутников со стартом самолета с аэродрома в пустыне Мохаве. Насчитывает более 300 сотрудников во главе с президентом Дэном Хартом, экс-вице-президентом государственных спутниковых систем Boeing.

Поскольку Virgin Orbit включена в штате Калифорния в перечень "жизненно важных предприятий", компания не прекращает работу и на карантине против эпидемии коронавируса в США.

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