Virgin Orbit провела финальный тест систем воздушного старта в космос: видео

Компания Virgin Orbit провела финальное испытание с участием модифицированного Boeing 747, оборудованного крепежной системой для космической ракеты легкого класса Launcher One: на этот раз в ее баках был жидкий азот, а не вода, как в прошлых тестах. Криогенное испытание признано успешным.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Самолет вылетел с территории аэрокосмического центра в пустыне Мохаве по маршруту над Тихим океаном, который будет использоваться для миссий, и в кульминационный момент совершил форсажный маневр на высоте около 11 км, как при запуске ракеты.
Центр управления полетами при этом работал, как при реальной миссии.
Смотрите видео: Virgin Orbit разработала простейший аппарат ИВЛ
Состоявшийся 12 апреля полет – заключительный этап испытанием самолета-носителя Cosmic Girl, далее будет уже дебютный запуск. Даты, когда это может случиться, в компании пока не называют: говорят, что "скоро".
Поскольку Virgin Orbit включена в штате Калифорния в перечень "жизненно важных предприятий", компания не прекращает работу и на карантине против эпидемии коронавируса в США.
Смотрите видео: Virgin Orbit расфорсирует ракету для воздушного старта