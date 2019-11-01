Virgin Orbit расфорсирует ракету для воздушного старта: видео

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Компания миллиардера Ричарда Брэнсона заявила о намерении запускать грузы к другим планетам и астероидам главного пояса, а не только на орбиту Земли

Готовя дебютный полет "малолитражной" космической ракеты LauncherOne, компания Virgin Orbit собирается добавить к ней третью ступень. Об этом представитель компании рассказал на 70-м Международном конгрессе по астронавтике, пишет Spacenews.

Более мощный вариант носителя сможет выводить до 50 кг полезной нагрузки к Марсу, 70 кг - к Венере, и до 100 кг - к Луне или в точки Лагранжа.

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LauncherOne - пока что двухступенчатая 17-метровая жидкостно-реактивная ракета на топливной паре LOX/RP. Ее хотят запускать с крыла модифицированного самолета Boeing 747. Может выводить 300-500 кг на низкую околоземную орбиту с наклонением орбиты 0-100 градусов. Стоимость запуска - $10-12 млн.

Virgin Orbit - созданная в 2017-м компания в группе Virgin, намерена оказывать услуги запуска малых спутников со стартом самолета с аэродрома в пустыне Мохаве. Насчитывает более 300 сотрудников во главе с президентом Дэном Хартом, экс-вице-президентом государственных спутниковых систем Boeing.

  • На днях президент Зеленский открыл космос для частных компаний, а вчера стало известно, что завод Южмаш получил заказ от американо-украинской компании Firefly на производство ракетных деталей на сумму около $15 млн, что позволит предприятию закрыть долги.
  • Когда и где в Украине собираются построить космодром, мы писали здесь.

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Теги: спутник, космос, запуск, ракета, воздушный старт, Virgin Orbit
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