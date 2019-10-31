В NASA раскрыли, чем займутся первые с 1972 года люди на Луне

Астронавты на Луне в 2014 году (иллюстрация — пресс-служба NASA)

Первая человеческая миссия на поверхности Луны с 14 декабря 1972 года проведет на естественном спутнике Земли шесть с половиной земных суток. Об этом рассказали в Аэрокосмическом управлении США, пишет Spacenews.

Это дольше, чем какая-либо из прошлых высадок астронавтов NASA на Луну.

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Вероятно, в рамках этой миссии будет использован негерметичный луноход, который позволит членам экипажа уезжать на значительные расстояния от посадочного модуля.

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Основной целью первой высадки заявлено проведение геологических исследований при помощи механизмов и аппаратуры, которые туда доставят заранее другие полеты по программе "Артемида".

Ранее Управление анонсировало доставку на Землю центнера образцов с поверхности Луны, но в текущие задачи уже входит меньшее количество - 35 кг (26 кг образцов и 9 кг контейнеров). Это минимальный порог: в планы по-прежнему входит показатель 100 кг.

Астронавты миссии Аполлон-11, напомним, привезли 22 кг грунта и камней с Луны.

Справка. NASA надеется вернуть человека на Луну в 2024 году: новая программа названа "Артемида". Для этого создан новый корабль Orion, строится самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway.