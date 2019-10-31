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В NASA раскрыли, чем займутся первые с 1972 года люди на Луне

В NASA раскрыли, чем займутся первые с 1972 года люди на Луне - Фото
Астронавты на Луне в 2014 году (иллюстрация — пресс-служба NASA)
31.10.2019, 11:43

NASA предостерегает: первая пилотируемая миссия будет "крайне непростой с самого начала": астронавты с нуля заложат основу для будущей лунной базы

Первая человеческая миссия на поверхности Луны с 14 декабря 1972 года проведет на естественном спутнике Земли шесть с половиной земных суток. Об этом рассказали в Аэрокосмическом управлении США, пишет Spacenews.

Это дольше, чем какая-либо из прошлых высадок астронавтов NASA на Луну.

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Вероятно, в рамках этой миссии будет использован негерметичный луноход, который позволит членам экипажа уезжать на значительные расстояния от посадочного модуля.

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Основной целью первой высадки заявлено проведение геологических исследований при помощи механизмов и аппаратуры, которые туда доставят заранее другие полеты по программе "Артемида".

Ранее Управление анонсировало доставку на Землю центнера образцов с поверхности Луны, но в текущие задачи уже входит меньшее количество - 35 кг (26 кг образцов и 9 кг контейнеров). Это минимальный порог: в планы по-прежнему входит показатель 100 кг.

  • Астронавты миссии Аполлон-11, напомним, привезли 22 кг грунта и камней с Луны.

СправкаNASA надеется вернуть человека на Луну в 2024 году: новая программа названа "Артемида". Для этого создан новый корабль Orion, строится самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway.

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