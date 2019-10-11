NASA показало траекторию будущего полета к Луне: 25 секунд видео

Аэрокосмическое управление США опубликовало ролик, в котором показана траектория будущего полета к Луне космического корабля Orion в рамках первой миссии по программе "Артемида". Он запланирован на лето 2020 года.

На высоте около 600 км над поверхностью Земли ступень ракеты с "Орионом" произведет маневр транслунной инъекции: переход с околоземной орбиты на траекторию полета к Луне. Спустя час корабль отстыкуется и отправится по инерции к спутнику Земли — через примерно 400 000 км космоса.

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Уже на обратном подлете к Земле, на высоте 5140 км отделится капсула для экипажа, которая через несколько минут войдет в атмосферу на скорости 11 км/с. Ее приводнение ожидается в Тихом океане.

Летом в NASA провели "тренировку" полета к Луне посредством компьютерной симуляции. Американцы отправятся туда под присмотром суперкомпьютера.

Справка. NASA надеется вернуть человека на Луну – и основать там базу: новая программа названа "Артемида". Проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет вокруг Луны с возвращением на Землю во второй половине 2020-го, б) облет Луны с экипажем в 2022-м, в) высадка людей на Луну в 2024-м. Основная лунная триада NASA: новый корабль Orion, самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway.

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