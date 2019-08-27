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Американцы полетят на Луну под присмотром суперкомпьютера: фото

Американцы полетят на Луну под присмотром суперкомпьютера: фото - Фото
Фото: пресс-служба NASA
27.08.2019, 08:07

Чтобы успешно летать на Луну и обратно, эффективно использовать при этом все возможности техники, NASA применит вычислительный комплекс Aitken

Суперкомпьютер Аitken, который будет обеспечивать вычислительное сопровождение космической программы NASA "Артемида" по высадке людей в районе южного полюса Луны к 2014 году, соберут специалисты Hewlett Packard Enterprise. Об этом сообщили в пресс-службе Аэрокосмического управления США.

Аitken совместно разработали за прошлые четыре года специалисты HPE и Исследовательского центра Эймса NASA в Кремниевой долине. Его используют для симуляции основных процессов спуска, посадки на Луну, взлета оттуда, а также освоения местности на спутнике Земли.

Теоретическая производительность комплекса с базой на системе HPE SGI 8600, 46 080 ядрами и 221 Тб оперативной памяти - 3,69 петафлопсов. Со всеми подробными характеристиками можно ознакомиться здесь.

Все "железо" Aitnek разместят в модульном помещении-установке NASA Ames.

"Дом" для Aitken (фото — NASA):

Система Modular Data Center значительно снижает потребление электроэнергии и воды по сравнению с тем, что обычно требуется для охлаждения суперкомпьютерных систем. В 2018-м новый подход позволил сэкономить около 2 млн кВт-ч электроэнергии и более 11 000 кубометров воды по сравнению с тем, что было бы использовано, если бы оборудование установили в традиционном суперкомпьютерном отделе NASA.

Новое модульное оборудование построено на основе опытного образца от 2016 года, в котором находится суперкомпьютер NASA Electra.

Справка. Первая фаза освоения Луны (программа "Артемида") включает постепенную заброску туда аппаратуры и высадку астронавтов в 2024 году. Вторая фаза (дэдлайн - конец 2028-го) - создание базы для постоянного присутствия человека на поверхности спутника Земли. Затем последует новый этап покорения космоса: полет на Марс.

Дебютный пилотируемый полет к будущей пересадочной окололунной станции Gateway на многоразовом корабле Orion, который будет выводить на траекторию создаваемая сейчас ракета-носитель Space Launch System, намечен на 2024-й, а новая высадка на Луну - не ранее конца 2020-х.

Смотрите видео: При крушении зонда Луну заселили сотнями тысяч "медведей"

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nasa Луна космос суперкомпьютер Artemis Aitken HPE
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