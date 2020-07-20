SpaceX в полночь попытается побить 35-летний рекорд челнока Atlantis: трансляция

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На борту ракеты Falcon 9 — первый южнокорейский спутник военной связи ANASIS II. Если старт будет успешным, падет рекорд "Атлантиса" за осень 1985-го

Ровно на 00:00, полночь по киевскому времени, запланирован запуск спутника военной разведки ANASIS II для Южной Кореи. Средство выведения на орбиту — ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска. Старт состоится с площадки SLC-40 базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

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Окно с трансляцией – ниже, в конце текста. Выше — видео Spaceflight Made Simple с последовательностью миссии на орбите, а также инфографика о ней.

ПОЛЕТ. Запуск осуществляется почти строго на восток. Первая ступень ракеты B1058 уже летала: 30 мая она вывела на траекторию к МКС корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Дагом Хёрли и Бобом Бенкеном. Через 8,5 минут после старта она должна сесть на плавучую платформу Just Read The Instructions в Атлантическом океане – посадку в 628 км от места старта при везении можно будет увидеть в прямом эфире. Компания также планирует поймать створки головного обтекателя в надводные сети на кораблях GO Ms. Tree и GO Ms. Chief примерно в 773 км от места старта.

РЕКОРД. Осенью 1985-го космический челнок Atlantis впервые взлетел с соседней площадки LC-39А, около четырех суток провел на орбите, вернулся на Землю, после чего спустя 54 дня опять улетел в космос с того же стартового стола. Тот рекорд по быстроте повторного использования многоразового носителя все еще не побит, и в ночь на 21 июля SpaceX его, вероятно, улучшит на трое суток.

СПУТНИК. ANASIS II – это акроним от Army/Navy/Air Force Satellite Information System II. Мало что известно о секретном аппарате связи, который был разработан Airbus Defense and Space на шине Eurostar E3000 при участии Alcatel Space. Сеул еще в 2014-м оплатил Lockheed Martin спутник (прежнее название KMilSatCom-1), что входило в договоренность о закупке 40 истребителей F-35A у этой американской компании. Последние передали по субконтракту право разработки французам.

Свой аппарат даст возможность армии "южан" отказаться от использования международных и гражданских спутников для передачи секретных данных. Спустя 32 минуты после старта полезную нагрузку выведут на эллиптическую орбиту, после чего ANASIS II при помощи своих двигателей округлит ее до геостационарной на высоте около 36 000 км.

РАКЕТА. Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй — один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете можно почитать здесь.

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Теги: Илон Маск, спутник, spacex, южная корея, космос, запуск, ракета, ANASIS-II
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