Военный "Минотавр" унесет в космос засекреченную аппаратуру США – трансляция

На сегодня, 15 июля в 16:00 по Киеву, с площадки LP-0B американского коммерческого космодрома Wallops на полуострове Делмарва в штате Виргиния запланирован старт ракеты Minotaur IV с засекреченными военными спутниками. Стартовое окно будет открыто до 20:45 (в месте запуска — 09:00–13:45).

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МИССИЯ. Запуск осуществляется в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), название миссии — NROL-129, оператор — американские Космические силы. Подрядчик Northrop Grumman работает над запуском по контракту на сумму $38 млн.

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Отраженный в символике слоган миссии — "Наше время пришло". Как объяснили в Пентагоне, изображенные воительница с луком и воин с копьем "действуют сообща, чтобы защитить нашу страну, ее интересы, и не дать врагам куда-либо спрятаться", а спутники "позволят NRO оказывать поддержку как в обороне, так и разведке".

СПУТНИКИ. На борту — четыре аппарата, информация о которых отсутствуют в свободном доступе. Характеристики их орбит также неизвестны.

РАКЕТА. "Минотавр-4" - твердотопливная четырехступенчатая ракета легкого класса, известная также как Peacekeeper SLV или OSP-2 PK, запрещена для использования в коммерческих миссиях. Разработана компанией Orbital ATK на базе трех маршевых ступеней тяжелой межконтитентальной баллистической ракеты шахтного базирования LGM-118 Peacekeeper, верхняя ступень — коммерческая Orion-38.

В этой конкретной ракете (ракурс первый и второй) использованы двигатели, которые отлиты в 1988—1990 годах. Высота носителя — 23,88 м, диаметр — 2,34 м, стартовая масса — 86,3 т, тяга ступеней (поочередно) — 2200, 1365, 329 и 32 кН. Используется для вывода на низкую околоземную орбиту (185 км с наклонением 28,5°) грузов до 1730 кг. Ценник запуска — около $50 млн. С 2010 года — шесть запусков, все успешные.

Впервые за историю Minotaur IV ее запустят с данного космодрома. Ракета этого семейства (26 успешных миссий из 26) оттуда в последний раз стартовала осенью 2013 года: тогда Minotaur V успешно вывел зонд LADEE для изучения Луны.

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