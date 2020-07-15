Военный "Минотавр" унесет в космос засекреченную аппаратуру США – трансляция

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В символике орбитальной разведывательной миссии — конные воительница с луком и воин с копьем, а слоган — "Наше время пришло"

На сегодня, 15 июля в 16:00 по Киеву, с площадки LP-0B американского коммерческого космодрома Wallops на полуострове Делмарва в штате Виргиния запланирован старт ракеты Minotaur IV с засекреченными военными спутниками. Стартовое окно будет открыто до 20:45 (в месте запуска — 09:00–13:45).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

МИССИЯ. Запуск осуществляется в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), название миссии — NROL-129, оператор — американские Космические силы. Подрядчик Northrop Grumman работает над запуском по контракту на сумму $38 млн.

Все изображения ниже кликабельны

Отраженный в символике слоган миссии — "Наше время пришло". Как объяснили в Пентагоне, изображенные воительница с луком и воин с копьем "действуют сообща, чтобы защитить нашу страну, ее интересы, и не дать врагам куда-либо спрятаться", а спутники "позволят NRO оказывать поддержку как в обороне, так и разведке".

СПУТНИКИ. На борту — четыре аппарата, информация о которых отсутствуют в свободном доступе. Характеристики их орбит также неизвестны.

РАКЕТА. "Минотавр-4" - твердотопливная четырехступенчатая ракета легкого класса, известная также как Peacekeeper SLV или OSP-2 PK, запрещена для использования в коммерческих миссиях. Разработана компанией Orbital ATK на базе трех маршевых ступеней тяжелой межконтитентальной баллистической ракеты шахтного базирования LGM-118 Peacekeeper, верхняя ступень — коммерческая Orion-38. 

В этой конкретной ракете (ракурс первый и второй) использованы двигатели, которые отлиты в 1988—1990 годах. Высота носителя — 23,88 м, диаметр — 2,34 м, стартовая масса — 86,3 т, тяга ступеней (поочередно) — 2200, 1365, 329 и 32 кН. Используется для вывода на низкую околоземную орбиту (185 км с наклонением 28,5°) грузов до 1730 кг. Ценник запуска — около $50 млн. С 2010 года — шесть запусков, все успешные.

Впервые за историю Minotaur IV ее запустят с данного космодрома. Ракета этого семейства (26 успешных миссий из 26) оттуда в последний раз стартовала осенью 2013 года: тогда Minotaur V успешно вывел зонд LADEE для изучения Луны.

Смотрите видео: Первая арабская миссия на Марс. Япония запускает "Надежду" из ОАЭ — трансляция

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: пентагон, космос, разведка, запуск, ракета, Northrop Grumman, NRO, LGM-118, Minotaur IV, NROL-129
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Военный "Минотавр" унесет в космос засекреченную аппаратуру США – трансляция
Военный "Минотавр" унесет в космос засекреченную аппаратуру США – трансляция
Бэнкси разрисовал вагон метро в Лондоне крысами с масками: видео
Бэнкси разрисовал вагон метро в Лондоне крысами с масками: видео
В Беларуси протестуют против недопуска к выборам конкурента Лукашенко: видео
В Беларуси протестуют против недопуска к выборам конкурента Лукашенко: видео
Мнение Итог "купуй українське": за поддержку локальных производителей заплатим вместе
Украинские авиакомпании недосчитались более миллиона пассажиров с начала года
Транспорт Украинские авиакомпании недосчитались более миллиона пассажиров с начала года
Закон "об игорке" принят (почти): где появятся казино, автоматы и как теперь играть онлайн
Медиарынок Закон "об игорке" принят (почти): где появятся казино, автоматы и как теперь играть онлайн
Популярное
фото/видео
Военный "Минотавр" унесет в космос засекреченную аппаратуру США – трансляция
Военный "Минотавр" унесет в космос засекреченную аппаратуру США – трансляция
Бэнкси разрисовал вагон метро в Лондоне крысами с масками: видео
Бэнкси разрисовал вагон метро в Лондоне крысами с масками: видео 14.07.20, 22:47
В Беларуси протестуют против недопуска к выборам конкурента Лукашенко: видео
В Беларуси протестуют против недопуска к выборам конкурента Лукашенко: видео 14.07.20, 21:51
Пленки Ермака. В СБУ сообщили детали задержания Штанько: фото, видео
Пленки Ермака. В СБУ сообщили детали задержания Штанько: фото, видео 14.07.20, 18:54
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 