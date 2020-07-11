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"Королев был одним из лучших". Илон Маск пообщался с внуком советского ученого

11.07.2020, 22:14
Илон Маск (фото - ЕРА)

Знакомство состоялось по видеосвязи - разговаривали о запланированных полетах на Луну, а после Маск пригласил собеседника на завод SpaceX

Американский инженер и изобретатель Илон Маск пообщался с внуком академика и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева, назвав его одним из лучших. Об этом Маск написал в Twitter.

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"Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из лучших", отметил Илон Маск. 

Как сообщают РосСМИ, знакомство состоялось по видеосвязи и произошло оно после того, как внук академика, Андрей Королев, поздравил Маска с успешным запуском космического корабля Crew Dragon с экипажем на орбиту Земли. Во время 20-минутного разговора собеседники обсудили программу будущих полетов на Луну, а также Илон Маск пригласил Андрея посетить ракетный завод SpaceX и поучаствовать в одном из следующих запусков.

Примечательно, что российская госкорпорация Роскосмос в ответ на твит Маска о том, что Королев был одним из лучших, написала, что "он был лучшим".

СПРАВКА. Сергей Королев - известный советский ученый, академик, конструктор ракетно-космических систем. Один из основных создателей ракетно-космической техники СССР и основатель практической космонавтики. Под его руководством в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году отправлен в космос первый космонавт Юрий Гагарин. 
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Дарья Мостовая
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