"Королев был одним из лучших". Илон Маск пообщался с внуком советского ученого
Знакомство состоялось по видеосвязи - разговаривали о запланированных полетах на Луну, а после Маск пригласил собеседника на завод SpaceX
Американский инженер и изобретатель Илон Маск пообщался с внуком академика и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева, назвав его одним из лучших. Об этом Маск написал в Twitter.
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"Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из лучших", отметил Илон Маск.
Как сообщают РосСМИ, знакомство состоялось по видеосвязи и произошло оно после того, как внук академика, Андрей Королев, поздравил Маска с успешным запуском космического корабля Crew Dragon с экипажем на орбиту Земли. Во время 20-минутного разговора собеседники обсудили программу будущих полетов на Луну, а также Илон Маск пригласил Андрея посетить ракетный завод SpaceX и поучаствовать в одном из следующих запусков.
Примечательно, что российская госкорпорация Роскосмос в ответ на твит Маска о том, что Королев был одним из лучших, написала, что "он был лучшим".
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