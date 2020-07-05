Рэпер Канье Уэст заявил, что идет в президенты США. Его поддержал Илон Маск

Рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США. Судя по хэштегу музыканта, речь идет о выборах в этом году

Американский рэпер Канье Уэст заявил в Twitter, что намерен баллотироваться на пост президента США.

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"Мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов!" – написал исполнитель.

Изобретатель и руководитель ряда инновационных компаний, в частности SpaceX и Tesla, Илон Маск ответил под твиттом, что полностью поддерживает музыканта.

При этом Уэст не уточнил, когда он намерен баллотироваться: в 2020-м или 2024-м. Однако в конце поста он написал хэштег #2020VISION, что позволяет предположить, что речь идет о гонке, которая состоится в ноябре этого года.

Основными кандидатами на пост президента США являются нынешний глава Белого дома Дональд Трамп (от Республиканской партии) и экс-вице-президент государства Джозеф Байден (от Демократической партии). По данным последнего опроса The New York Times, Байден лидирует в гонке с 14% отрывом.

Марк Сировой

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