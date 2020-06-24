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Выборы в США: Трамп уступает Байдену 14% в общенациональном опросе - NYT

Выборы в США: Трамп уступает Байдену 14% в общенациональном опросе - NYT - Фото
Дональд Трамп (Фото: flickr The White House)
24.06.2020, 15:37

Наиболее высока поддержка экс-вице-президента США Джозефа Байдена среди женщин, молодых, афроамериканцев и испаноязычных

Президент США Дональд Трамп отстает в предвыборном рейтинге от бывшего вице-президента Джозефа Байдена на 14%. Такие результаты общенационального опроса в США опубликовало сегодня издание New York Times.

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Кандидата от Демократической партии Байдена готовы поддержать 50% опрошенных, республиканца Трампа - 36%, 14% не определились.

Байден обгоняет Трампа среди избирателей-мужчин на 3%, среди женщин - на 22%. Он лидирует среди всех возрастных групп, кроме группы от 50 до 64 лет (но и тут уступает всего 1%), при этом среди 18-34-летних у него преимущество в 34%, среди 35-49-летних - 23%.

Преимущество Байдена над Трампом среди афроамериканцев составило 74%, среди испаноязычных - 39%. Среди всех белых Трамп опережает Байдена на 1%, при этом среди не окончивших колледж - на 19%, а среди окончивших проигрывает 28%.

Выбирают Байдена и большинство независимых избирателей - среди них он обгоняет Трампа на 21%.

При этом Трамп вызывает более сильные эмоции избирателей, чем Байден: 50% опрошенных относятся к нему очень неблагоприятно, 27% - напротив, сильно поддерживают. Байдена сильно поддерживают 26%, очень неблагоприятно относятся 27%.

Опрос проводился 17-22 июня, в нем участвовали 1337 зарегистрированных избирателей, погрешность не более 3%.

  • 3 июня опрос Reuters/Ipsos показывал, что большинство американцев сочувствует участникам протестов, охвативших США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией, и не одобряет реакцию Трампа на беспорядки.
  • В начале июня отрыв Байдена от Трампа в 14% был зафиксирован в опросе CNN.
Денис Юдин
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