Меньше месяца до старта. На видео – связка дрона-разведчика NASA с марсоходом

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Процесс сброса и включения Ingenuity показали на видео тестирования системы в помещениях Лаборатории реактивного движения NASA и Lockheed Martin Space

Вертолет-разведчик Ingenuity, который будет запущен на Марс в одной связке с новым марсоходом Perseverance, отправится в самостоятельное путешествие на чужой планете, отсоединившись от днища ровера.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

После того, как марсоход заработает, группа управления на Земле выберет участок, где сбросить вертолет. В этой точке ровер остановится, Ingenuity выпустит стойки, после чего отцепится и упадет на грунт. Затем ровер отъедет на безопасное расстояние, откуда будет наблюдать за попыткой вертолета взлететь и отправиться в собственную миссию.

СПРАВКА. Ingenuity будет использовать вращающиеся в противоположных направлениях соосные винты. Оснащенность – HD-камера и камера с солнечным трекером для навигации, передатчик данных на ровер и другие устройства. Энергию будет брать от солнечных батарей. Планируется пять полетов за земной месяц.

Масса 1,8 кг, высота 0,8 м, диаметр винтов 1,2 м (их обороты – до 3000 в минуту), мощность 220 Вт, время полета 2–3 минуты раз в день, радиус полета о 600 м, высота полета до 400 м.

До запуска Perseverance на Красную планету остается меньше месяца: двухчасовое стартовое окно запланировано на 20 июля в 16:15 по киевскому времени. Окно будет открыто до 11 августа. В случае, если старту до того помешает погода/неисправности или другие причины, его отложат на целых два года – из-за небесной механики между Землей и Марсом.

О том, что NASA хочет отправить на Марс вертолет, стало известно более двух лет назад. В марте 2019-го дрон совершил первый тестовый полет (видео). Все подробности о вертолете Ingenuity доступны на подсайте NASA.

Смотрите видео: Миссия завершена. Китай создал свою систему спутниковой навигации BeiDou

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: nasa, вертолет, технологии, Марс, космос, марсоход, Perseverance, Ingenuity
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Меньше месяца до старта. На видео – связка дрона-разведчика NASA с марсоходом
Меньше месяца до старта. На видео – связка дрона-разведчика NASA с марсоходом
"Тротуар стал как резиновый". В Мексике произошло мощное землетрясение: видео
"Тротуар стал как резиновый". В Мексике произошло мощное землетрясение: видео
Экстремал сплавился на каяке по водопаду в Ивано-Франковской области: видео
Экстремал сплавился на каяке по водопаду в Ивано-Франковской области: видео
Экономика В Киеве разрешили принимать посетителей внутри кафе и ресторанов
Падение промпроизводства в Украине замедлилось до 12,2%
Экономика Падение промпроизводства в Украине замедлилось до 12,2%
Зеленский утвердил новый состав Национального совета реформ
Экономика Зеленский утвердил новый состав Национального совета реформ
Популярное
фото/видео
Меньше месяца до старта. На видео – связка дрона-разведчика NASA с марсоходом
Меньше месяца до старта. На видео – связка дрона-разведчика NASA с марсоходом
"Тротуар стал как резиновый". В Мексике произошло мощное землетрясение: видео
"Тротуар стал как резиновый". В Мексике произошло мощное землетрясение: видео 23.06.20, 22:53
Экстремал сплавился на каяке по водопаду в Ивано-Франковской области: видео
Экстремал сплавился на каяке по водопаду в Ивано-Франковской области: видео 23.06.20, 22:12
Стамбул накрыла буря, образовался гигантский смерч: видео
Стамбул накрыла буря, образовался гигантский смерч: видео 23.06.20, 20:19
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 