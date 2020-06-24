Меньше месяца до старта. На видео – связка дрона-разведчика NASA с марсоходом

Вертолет-разведчик Ingenuity, который будет запущен на Марс в одной связке с новым марсоходом Perseverance, отправится в самостоятельное путешествие на чужой планете, отсоединившись от днища ровера.
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После того, как марсоход заработает, группа управления на Земле выберет участок, где сбросить вертолет. В этой точке ровер остановится, Ingenuity выпустит стойки, после чего отцепится и упадет на грунт. Затем ровер отъедет на безопасное расстояние, откуда будет наблюдать за попыткой вертолета взлететь и отправиться в собственную миссию.
До запуска Perseverance на Красную планету остается меньше месяца: двухчасовое стартовое окно запланировано на 20 июля в 16:15 по киевскому времени. Окно будет открыто до 11 августа. В случае, если старту до того помешает погода/неисправности или другие причины, его отложат на целых два года – из-за небесной механики между Землей и Марсом.
О том, что NASA хочет отправить на Марс вертолет, стало известно более двух лет назад. В марте 2019-го дрон совершил первый тестовый полет (видео). Все подробности о вертолете Ingenuity доступны на подсайте NASA.
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