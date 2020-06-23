Миссия завершена. Китай создал свою систему спутниковой навигации BeiDou – видео

Китай успешно вывел в космос спутник BeiDou-3, который стал последним в орбитальной группировке собственной системы навигации КНР. Ракета среднего класса Long March-3B стартовала сегодня в 04:43 утра по киевскому времени с космодрома Сичан в гористой местности на юге страны.

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Оранжевый цвет газов на старте объясняется использованием окислителя амила в паре с топливом гептилом.

Когда этот аппарат доберется до плановой точки на орбите и пройдет проверки, система "Бэйду-3" выйдет на полнофункциональный режим работы.

СПРАВКА. BeiDou ("Большая медведица") - создаваемая с 2000 года китайская система глобальной навигации. Нынешняя группировка состоит из спутников трех поколений: BDS-1, BDS-2 и BDS-3. У США, ЕС и РФ есть аналогичные системы - GPS, Galileo и ГЛОНАСС соответственно. В коммерческом тест-режиме BeiDou запустили еще в конце 2012-го. Всего запущено 55 аппаратов.

По сравнению с другими глобальными системами, у "Бэйду-3" уникальная конфигурация в космосе: 24 спутника на средней земной орбите (MEO), три на геосинхронной с наклонением 55° (IGSO) и три на геостационарной (GEO).

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