Впервые в истории. Один человек побывал в космосе и на глубочайшей точке Земли

Кэтрин Саллива и Виктор Весково (фото - Enrique Alvarez, Eyos Expeditions)

Бывшая американская астронавтка Кэтрин Салливан стала первым в мире человеком, который побывал и в космосе, и на Бездне Челленджера – самой глубокой точке поверхности Земли на дне Марианской впадины. Об этом сообщает The Independent.

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Отмечается, что в 1983-м Салливан была первой американской женщиной, которая вышла в космос. Сейчас, в 68-летнем возрасте, она стала и первой женщиной в мире, побывавшей на Бездне Челленджера.

Добавляет историзма погружению и то, что аппарат экспедиции DSV Limiting Factor стал первым в истории транспортным средством, которое неоднократно направлялось в самую глубокую точку океана. Управлял аппаратом Виктор Весково из EYOS Expeditions. Он - четвертый человек в истории, побывавший на Бездне.

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СПРАВКА. Бездна Челленджера – самая глубокая точка на поверхности Земли - около 10 994 метров ниже уровня моря (для сравнения, высота Эвереста – 8848 метров над уровнем моря). Она характеризуется чрезвычайной темнотой, огромным давлением и низкими температурами. Только простые микроорганизмы могут выжить в такой среде. Салливан - восьмой человек в мире, который совершил путешествие в это место. Первопроходцами были Дон Уолш и Жак Пикар в 1960 году, а в 2012 году глубочайшую точку планеты посетил знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон.

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