Рекорд. Украинец пролетел на параплане из Киевской области в Николаевскую - фото

21 мая украинец Богдан Базюк пролетел на параплане из Киевской области в Николаевскую. Это рекордный по дальности перелет в Европе в 2020 году, передает пресс-служба профильной компании параглайдинга Nova.

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Путешествие Николая заняло около семи с половиной часов, он преодолел 353,3 километров со средней скоростью 46 километров в час.

По словам спортсмена, стартовал он вместе с друзьями-парапланеристами и женой, которая сопровождала их на автомобиле. Первая попытка полета Базюка была неудачной – он приземлился через пять километров. В 12:15 спортсмен стартовал во второй раз.

"Один из моих друзей к тому времени уже преодолел 120 километров. Но примерно через час он сообщил, что приземлился в маленькой деревне всего через 150 километров", - сказал он.

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Маршрут Базюка (скриншот - xcontest.org)

После этого друзья сказали Базюку продолжать полет. Затем он попал в прямой поток и около часа пролетел в тяжелых условиях – температура была от -8 до -9 градусов по Цельсию.

"Ближе к вечеру я отправил сообщение своим друзьям, что, вероятно, приземлюсь возле Вознесенска, и, как это случилось, они были всего в 20 км, когда я наконец коснулся земли. К тому времени было уже почти 8 вечера. Я просто люблю летать до заката!" - подытожил спортсмен.

Он также сказал, что ближе к морю погода уже не была подходящей для продолжения полета. А потому он считает, что не смог бы пролететь дальше, даже если бы стартовал на час раньше.

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Фото - Богдан Базюк/Facebook