SpaceX запускает спутники, способные увидеть на Земле объекты 50 см – трансляция

На сегодня, 13 июня в 12:21 по киевскому времени, запланирован запуск в космос девятой партии (на этот раз из 58 единиц, а не 60) спутников для глобального интернет-проекта Starlink, который развивает компания Илона Маска. Средство выведения на орбиту — ракета Falcon 9 от SpaceX. Запуск с 15 410 кг груза состоится на площадки SLC-40 базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

ПОЛЕТ. Первая ступень ракеты B1059 летала уже в двух мисcиях: CRS-19 (декабрь-2019) и CRS-20 (март-2020). Ее посадка спустя девять минут после старта запланирована на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 629 км от места старта и примерно в 200 км от побережья штата Южная Каролина. Это второстепенная задача миссии; основная — успешно вывести полезную нагрузку на плановую орбиту.

Также вспомогательные службы SpaceX попытаются поймать падающие где-то с высоты линии Кармана створки головного обтекателя: одна из них летала в миссии JCSAT-18/Kacific1, другая — в одной из Starlink. Для этого в месте предполагаемого их спуска на парашютах находятся морские корабли Go Ms. Tree и Go Ms. Chief с надводными сетями.



СПУТНИКИ. 260-килограммовые аппараты Starlink выведут на опорную орбиту с параметрами 190×380 км; после проверки работоспособности их поднимут до высоты 550 км с наклонением 53°. Те, что не пройдут тесты, сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сам сойдет с орбиты.

Первую пачку тест-спутников Starlink запустили 24 мая 2019-го, вторую (уже полнофункциональные) — в ноябре 2019-го, третью — 7 января 2020-го, четвертую — 29 января, пятую — 17 февраля, шестую — 18 марта, седьмую — 22 апреля, восьмую - 4 июня. Все о них можно почитать здесь.

Starlink — проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Планируется вывести до 42 000 аппаратов . SpaceX оценивает затраты на проект не менее чем в $10 млрд. Первые услуги планируется начать предоставлять уже в 2020-м в Северной Америке. Ученые подняли тревогу – рой Starlink уничтожит наземную астрономию, но Маск пытается их успокоить постоянной модернизацией аппаратов и методов их размещения в космосе.

Дополнительная полезная нагрузка — три 110-килограммовых SkySat: это коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли компании Planet (номера 16, 17 и 18). В сборе с аппаратами Starlink под обтекателем это выглядит так. Они могут около 6 лет снимать поверхность с высоты 450 км с высочайшим разрешением — до 50 см. Их начнут размещать на орбите спустя 12 минут после старта, "старлинки" — еще через 14 минут.

РАКЕТА. Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй — один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете можно почитать здесь.

30 мая 2020-го состоялся первый пилотируемой запуск корабля SpaceX. Первая часть миссии - полет к МКС, успешно завершена.

Впервые в космос людей доставила частная компания, а не государства (СССР, США, РФ и КНР).

