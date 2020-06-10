Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СМИ стали известны претенденты на должность вице-премьера по космосу: список

СМИ стали известны претенденты на должность вице-премьера по космосу: список - Фото
Фото: depositphotos.com
10.06.2020, 19:17

Среди претендентов - бывший глава Государственного космического агентства и заместитель министра экономического развития

До конца недели должны начаться собеседования претендентов на должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в профильном парламентском комитете.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В полномочия вице-премьера будут входить вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и развития космической отрасли.

Издание сообщает, что создан номинационный комитет по отбору кандидатуры, в который вошли президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Андрей Таран, руководитель Генерального штаба Руслан Хомчак, глава парламентского комитета.

По данным УП, на этот момент в список претендентов входят Сергей Тихонов, Сергей Омельченко, Виталий Немилостивый, Олег Уруский (бывший глава Государственного космического агентства), Валерий Иващенко, Светлана Панаотиди (замминистра развития экономики). 

Все кандидаты перед рассмотрением президентом пройдут проверку СБУ и НАБУ.

28 мая секретарь СНБО Данилов представил концепцию формирования и реализации военно-промышленной политики. Среди решений, которые планируется принять на первом этапе, Данилов назвал введение должности вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
вице-премьер-министр космос ОПК
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 