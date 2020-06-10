СМИ стали известны претенденты на должность вице-премьера по космосу: список

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До конца недели должны начаться собеседования претендентов на должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в профильном парламентском комитете.

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В полномочия вице-премьера будут входить вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и развития космической отрасли.

Издание сообщает, что создан номинационный комитет по отбору кандидатуры, в который вошли президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Андрей Таран, руководитель Генерального штаба Руслан Хомчак, глава парламентского комитета.

По данным УП, на этот момент в список претендентов входят Сергей Тихонов, Сергей Омельченко, Виталий Немилостивый, Олег Уруский (бывший глава Государственного космического агентства), Валерий Иващенко, Светлана Панаотиди (замминистра развития экономики).

Все кандидаты перед рассмотрением президентом пройдут проверку СБУ и НАБУ.

28 мая секретарь СНБО Данилов представил концепцию формирования и реализации военно-промышленной политики. Среди решений, которые планируется принять на первом этапе, Данилов назвал введение должности вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций.