В России переживают, что Маск создает интернет-спутники Starlink "для спецназа"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин убежден, что на самом деле бизнесмен Илон Маск делает спутниковый интернет для военных, а не простых пользователей

В России убеждены, что интернет-спутники Starlink, которые производит и запускает компания SpaceX Илона Маска, предназначаются на самом деле для обеспечения связью "спецназа США в любой точке мира". Об этом в YouTube-программе “Личные связи” заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Как выразился российский чиновник, "это Пентагон делает для себя систему, которая будет обеспечивать его спецназ постоянной связью в любой точке проведения операций", и назвал "чушью" то, что SpaceX создан для покрытия сетью всей поверхности Земли.

Начальник Роскосмоса уверен, что затея Маска – "хищная, умная, сильная, высокотехнологичная политика США, которая использует вот этот весь восторг для того, чтобы продвигать, прежде всего, свои военные интересы". Он сослался на некие данные, которые якобы подтверждают его мнение: "Мы-то знаем, о чем идет речь, потому что Роскосмос – это не только гражданский космос".

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В том же интервью Рогозин заявил, что подумает над тем, чтобы российские ракеты и корабли не просто красили, а расписывали под хохлому или гжелью.

СПРАВКА. — проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Планируется вывести Starlink — проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Планируется вывести до 42 000 аппаратов . SpaceX оценивает затраты на проект не менее чем в $10 млрд. Первые услуги планируется начать предоставлять уже в 2020-м - сначала на юге Северной Америки.

На днях популяризатор астрономии, ученый Джонатан Макдауэлл из Гарвардского университета показал последние данные о группировке Starlink: всего запущено 597 спутников, девять из них сведены с орбиты и еще 17 "видимо, вышли на пенсию".

5 августа 2020-го впервые взлетела "водонапорная башня" SpaceX – фактически бак с двигателем от будущего корабля Starship.

Евгений Пилипенко

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