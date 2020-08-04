Уруский предложил национальную идею Украины – она связана с космосом

Стать полноценным членом европейского космического общества Госкосмосу мешает отсутствие финансирования, посетовал министр стратегических отраслей

Национальной идеей Украины можно сделать проект запуска космических ракет по методу воздушного старта – при помощи самолета-разгонщика. Такую идею озвучил министр стратегических отраслей Олег Уруский, пишет Интерфакс-Украина.

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"Пока мы будем людей (зарубежных инвесторов, - ред.) приглашать, а сами смотреть, что мне в карман положат и что я с этого буду иметь, мы никогда ничего не добьемся. <...> Мы сами можем предлагать большие проекты в авиационной и космической отрасли. А все ищут национальную идею. Я давно говорю: ну что искать, давайте сделаем воздушный старт - вот и будет наша национальная идея", - пояснил он.

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По мнению Уруского, своего космодрома на территории Украины никогда не будет по объективным причинам, но зато у страны есть самолеты, которые могут быть носителями для ракет, и проект воздушного старта можно было сделать еще в 1990-х.

"В первой космической программе был проект "Свитязь", который предусматривал старт Зенита с Ан-225 Мрия, причем там ожидалось, что первая ступень ракеты будет возвращаемая. Илон Маск это сделал только несколько лет назад", - сказал министр и посетовал на отношение руководства страны все годы независимости в духе "мы - бедное государство, какой космос?"

Уруский также считает, что Госкосмос должен быть ведомством "на уровне любого нормального европейского космического агентства, у которого нет в подчинении предприятий, которое занимается хоздеятельностью", и анонсировал реформы.

Ранее глава Госкосмоса Владимир Усов высказал надежду , что к 2023–2024 годам Украина сможет осуществлять воздушный старт.

В июле было создано Министерство по вопросам стратегических отраслей экономики Украины, которое возглавил Уруский. Кто он – в нашем материале.

Евгений Пилипенко

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