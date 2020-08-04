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Уруский предложил национальную идею Украины – она связана с космосом

04.08.2020, 11:22
Уруский предложил национальную идею Украины – она связана с космосом - Фото
Олег Уруский (cкриншот из видеозаписи Defence Express)

Стать полноценным членом европейского космического общества Госкосмосу мешает отсутствие финансирования, посетовал министр стратегических отраслей

Национальной идеей Украины можно сделать проект запуска космических ракет по методу воздушного старта – при помощи самолета-разгонщика. Такую идею озвучил министр стратегических отраслей Олег Уруский, пишет Интерфакс-Украина.

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"Пока мы будем людей (зарубежных инвесторов, - ред.) приглашать, а сами смотреть, что мне в карман положат и что я с этого буду иметь, мы никогда ничего не добьемся. <...> Мы сами можем предлагать большие проекты в авиационной и космической отрасли. А все ищут национальную идею. Я давно говорю: ну что искать, давайте сделаем воздушный старт - вот и будет наша национальная идея", - пояснил он.

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По мнению Уруского, своего космодрома на территории Украины никогда не будет по объективным причинам, но зато у страны есть самолеты, которые могут быть носителями для ракет, и проект воздушного старта можно было сделать еще в 1990-х.

"В первой космической программе был проект "Свитязь", который предусматривал старт Зенита с Ан-225 Мрия, причем там ожидалось, что первая ступень ракеты будет возвращаемая. Илон Маск это сделал только несколько лет назад", - сказал министр и посетовал на отношение руководства страны все годы независимости в духе "мы - бедное государство, какой космос?"

Уруский также считает, что Госкосмос должен быть ведомством "на уровне любого нормального европейского космического агентства, у которого нет в подчинении предприятий, которое занимается хоздеятельностью", и анонсировал реформы. 

  • Ранее глава Госкосмоса Владимир Усов высказал надежду, что к 2023–2024 годам Украина сможет осуществлять воздушный старт.
  • В июле было создано Министерство по вопросам стратегических отраслей экономики Украины, которое возглавил Уруский. Кто он – в нашем материале.
Евгений Пилипенко
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