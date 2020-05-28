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Воздушный старт в космос Украина может сделать за три-четыре года – глава ГКАУ

Воздушный старт в космос Украина может сделать за три-четыре года – глава ГКАУ - Фото
Владимир Усов (фото — Facebook главы ГКАУ)
28.05.2020, 08:57

По словам руководителя космического агентства страны Владимира Усова, в Украине хватает наработок по такому типу запуска грузов на орбиту

К 2023–2024 годам Украина сможет начать запускать космические ракеты по методу воздушного старта – при помощи самолета-разгонщика. Убежденность в этом высказал глава Государственного космического агентства Владимир Усов, о чем со ссылкой на комментарий чиновника Reuters пишет Голос Америки.

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Он напомнил, что технологии воздушного старта позволяют использовать самолет вместо первой ступени ракеты, и для этого не нужна специальная наземная инфраструктура, то есть космодром.

Усов говорит, что в Украине есть "много наработок" по наземному и воздушному стартам конкретно для легких и сверхлегких ракет. По его словам, для этого можно использовать самолеты ГП "Антонов" и Ил-76,

"Проект воздушного старта - это национальный проект, который даст Украине независимый доступ в космос, и его можно реализовать за три-четыре года", - резюмировал Усов.

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О том, кто, как полно и когда сможет профинансировать этот проект, ничего не известно.

  • 6 ноября 2019-го с должности главы ГКАУ был уволен Павел Дегтяренко.
  • 24 января 2020-го 36-летний одесский бизнесмен Усов по конкурсу возглавил ГКАУ.
  • В его портфеле - совместное с коллегами создание фабрики 3D-печати Kwambio, запуск издательства е-учебников Gutenbergz и системы печати костных имплантов ADAM.
  • 30 мая SpaceX и NASA со второй попытки будут запускать корабль Crew Dragon с экипажем на МКС.
Евгений Пилипенко
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самолет космос запуск ракета гкау воздушный старт Владимир Усов
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