Воздушный старт в космос Украина может сделать за три-четыре года – глава ГКАУ

Владимир Усов (фото — Facebook главы ГКАУ)

К 2023–2024 годам Украина сможет начать запускать космические ракеты по методу воздушного старта – при помощи самолета-разгонщика. Убежденность в этом высказал глава Государственного космического агентства Владимир Усов, о чем со ссылкой на комментарий чиновника Reuters пишет Голос Америки.

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Он напомнил, что технологии воздушного старта позволяют использовать самолет вместо первой ступени ракеты, и для этого не нужна специальная наземная инфраструктура, то есть космодром.

Усов говорит, что в Украине есть "много наработок" по наземному и воздушному стартам конкретно для легких и сверхлегких ракет. По его словам, для этого можно использовать самолеты ГП "Антонов" и Ил-76,

"Проект воздушного старта - это национальный проект, который даст Украине независимый доступ в космос, и его можно реализовать за три-четыре года", - резюмировал Усов.

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О том, кто, как полно и когда сможет профинансировать этот проект, ничего не известно.

6 ноября 2019-го с должности главы ГКАУ был уволен Павел Дегтяренко.

24 января 2020-го 36-летний одесский бизнесмен Усов по конкурсу возглавил ГКАУ.

В его портфеле - совместное с коллегами создание фабрики 3D-печати Kwambio, запуск издательства е-учебников Gutenbergz и системы печати костных имплантов ADAM.

30 мая SpaceX и NASA со второй попытки будут запускать корабль Crew Dragon с экипажем на МКС.