Virgin Orbit показали неудачный запуск своей космической ракеты – видео

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Когда будет следующий тест-полет LauncherOne, пока неясно, однако новые космические ракеты уже находятся на разных стадиях сборки в Калифорнии

25 мая в ходе испытательного запуска орбитальной ракеты LauncherOne у нее вскоре после отсоединения от самолета-разгонщика по какой-то причине заглох двигатель первой ступени. Это и стало причиной неудачи, заявили в пресс-службе Virgin Orbit, показав с нескольких ракурсов кульминационный момент.

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Примерно через девять секунд после сброса ракеты "что-то вышло из строя", пишут в компании: двигатель заглох и спустя какое-то время LauncherOne упала в океан.

"Мы пока не можем окончательно сказать, что сломалось или вызвало аномалию, но у нас достаточно данных с сотен каналов и датчиков, чтобы определить это. С выключенным двигателем ракета больше не могла поддерживать управляемый полет - но не взорвалась, а оставалась в пределах прогнозируемых коридоров нисходящего диапазона", – рассказал гендиректор компании Дэн Харт.

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Virgin Orbit заявили, что "полны решимости достичь космоса как можно скорее", хотя и добавили: "ясно, что нам есть чему поучиться и что починить" перед этим.

  • Сегодня, 27 мая, впервые после полета челнока Atlantis в 2011-м, США запустят людей в космос на своем корабле.
  • На МКС в первом пилотируемом тест-полете частного Crew Dragon улетят Боб Бенкен и Даг Херли.
  • Все подробности этой миссии – в материале LIGA.net

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Теги: технологии, космос, запуск, ракета, испытание, орбита, Virgin Orbit, LauncherOne, Cosmic Girl, Дэн Харт
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