Virgin Orbit показали неудачный запуск своей космической ракеты – видео

25 мая в ходе испытательного запуска орбитальной ракеты LauncherOne у нее вскоре после отсоединения от самолета-разгонщика по какой-то причине заглох двигатель первой ступени. Это и стало причиной неудачи, заявили в пресс-службе Virgin Orbit, показав с нескольких ракурсов кульминационный момент.
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Примерно через девять секунд после сброса ракеты "что-то вышло из строя", пишут в компании: двигатель заглох и спустя какое-то время LauncherOne упала в океан.
"Мы пока не можем окончательно сказать, что сломалось или вызвало аномалию, но у нас достаточно данных с сотен каналов и датчиков, чтобы определить это. С выключенным двигателем ракета больше не могла поддерживать управляемый полет - но не взорвалась, а оставалась в пределах прогнозируемых коридоров нисходящего диапазона", – рассказал гендиректор компании Дэн Харт.
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Virgin Orbit заявили, что "полны решимости достичь космоса как можно скорее", хотя и добавили: "ясно, что нам есть чему поучиться и что починить" перед этим.
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