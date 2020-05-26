Илон Маск поддержал коллег по космосу: у тех не вышло успешно запустить ракету

Вскоре после этого момента на ракете произошла неполадка (фото — пресс-служба Virgin Orbit)

Глава частной космической компании SpaceX Илон Маск поддержал коллег по отрасли Virgin Orbit, чей испытательный воздушный старт ракеты LauncherOne вчера закончился неудачей. Переписка фанатов космоса произошла в Twitter.

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"Жаль слышать. Орбита – это непросто. У нас на это ушло четыре попытки с Falcon 1", – написал Маск.

Фото: ЕРА

"Ценим это, Илон. Рады тем данным, которые смогли получить сегодня", – ответили ему сотрудники компании британского миллиардера Ричарда Брэнсона.

В ночь на 26 мая Virgin Orbit успешно выполнила все предстартовые процедуры (вылет самолета разгона к месту сброса, установление четкого канала снятия телеметрии, плавный выход в точку запуска и "чистый" старт ракеты). В компании пишут, что после отсоединения на LauncherOne произошло штатное включение двигателя первой ступени, ракета была в стабильном полете, но вскоре "произошла аномалия", после чего миссию "благополучно завершили".

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"Тест-полеты позволяют добывать данные, и теперь у нас есть это сокровище. Инженеры уже изучают данные. Мы достигли многих целей, которые ставили перед собой, но не так много, как хотелось бы. Тем не менее, сегодня мы сделали большой шаг вперед", - сказал гендиректор Virgin Orbit Дэн Харт.

По его словам, следующая ракета находится на завершающей стадии сборки на заводе в Лонг-Бич, и новая попытка запуска "будет скоро". Начата интеграция еще с полдюжины ракет для последующих миссий, что позволит инженерам оперативно вносить правки и выдерживать плотный график запусков.

11 октября 2019-го компания Northrop Grumman произвела воздушный запуск ракеты Рegasus XL.

Завтра, 27 мая, впервые после полета космического челнока STS-135 Atlantis в 2011 году США запустят астронавтов в космос со своей территории и на своем корабле.

На МКС в первом пилотируемом тест-полете частного Crew Dragon компании SpaceX улетят Роберт "Боб" Бенкен и Даглас "Даг" Херли.

Фото: Virgin Orbit

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